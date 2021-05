Sciopero FCE, si ferma la Metro di Catania: gli orari dello stop

Annunciato sciopero FCE per giorno 1 giugno 2021. Ecco tutti gli orari e i servizi interessati, tra cui quello della metropolitana della città etnea.

Nuovo sciopero FCE e possibili disagi per gli utenti. Nella giornata di domani 1 giugno 2021 la Ferrovia Circumetnea aderirà allo sciopero nazionale di 24 ore, dalle ore 8:30 alle ore 13:00 e dalle ore 16:00 alla chiusura dell’esercizio. Lo scioperò riguarderà, quindi, il servizio della metropolitana e il servizio ferroviario extraurbano.

Ecco, nello specifico gli orari dello sciopero e le corse soppresse.

Metropolitana

In particolare, il servizio della metropolitana rimarrà soppresso dalle ore 8:30 alle ore 13:00 e dalle ore 16:00 alla chiusura d’esercizio. Pertanto, l’ultima corsa in partenza da NESIMA avverrà alle ore 8:10 e l’ultima corsa in partenza da STESICORO avverrà alle ore 8:10.

Alla ripresa del servizio:

la prima corsa in partenza da NESIMA avverrà alle 13:00;

la prima corsa in partenza da STESICORO avverrà alle 13:00;

l’ultima corsa in partenza da NESIMA avverrà alle ore 15:30;

l’ultima corsa in partenza da STESICORO avverrà alle ore 15:55.

Servizio ferroviario extraurbano

Il servizio ferroviario extraurbano subirà le seguenti limitazioni e soppressioni:

Il Tr. 7 resta limitato a Paternò;

Il Tr. 31 resta limitato a Paternò. L’automotrice, fuori servizio, rientrerà nel deposito di Catania Borgo;

Rimangono soppressi i treni: 9-10-12-13-14-15-17-18-33-34;

Il Tr. 21 ha origine da Paternò alle ore 13:00;

Il Tr. 20 ha origine da Bronte alle ore 13:00.

Autoservizi

Durante le ore di sciopero, le corse delle autolinee potranno subire soppressioni e limitazioni del servizio.