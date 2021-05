Etna, spettacolare eruzione notturna: la terza in un giorno [FOTO]

Etna ancora in attività nella serata di ieri. Tre parossismi in un giorno, in un crescendo di intensità del vulcano che è culminato in fontane di lava e una colata.

Tre eruzioni in un giorno, una più spettacolare dell’altra. Nella giornata di ieri l’Etna si è esibita in un “climax vulcanico”, iniziato alle sette del mattino e proseguito fino a serata inoltrata. L’ultima eruzione è stata la più intensa e anche la più visibile.

“Fontane di lava alte 300-400 m, colata di lava verso sud-ovest, e una nube eruttiva carica di cenere e lapilli che ha per l’ennesima volta colpito il versante orientale”, così il vulcanologo Boris Behncke descrive l’eruzione conclusiva della serata di ieri. Un parossismo diverso dagli altri per l’intensità sostenuta fino al suo esaurirsi, brusco come se qualcuno avesse chiuso un rubinetto.

I primi segnali di attività dell’Etna si erano avuti già intorno alle 7 del mattino, con la prima nube vulcanica. Poi ancora intorno alle 18, stavolta con una colonna di fumo più alta e densa. Infine, nella serata di ieri, vere e proprie fontane di lava hanno illuminato la notte etnea.