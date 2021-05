Etna ancora in eruzione: è la quinta in tre giorni [FOTO]

Ancora un eruzione dell'Etna. Non si ferma l'attività del vulcano, che negli scorsi giorni ha ripreso con frequenti parossismi.

L’Etna continua la sua fase di intensa attività parossistica. Dalle 18:12 di oggi, venerdì 28 maggio, alte colonne di fumo e cenere si sono sollevate dalla prossimità del vulcano. L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia comunica che è in corso una fontana di lava al Cratere di Sud Est.

In base al modello previsionale la nube eruttiva prodotta dall’attività in corso si disperde verso Est, in direzione mare. Quella di oggi è già la seconda eruzione del vulcano, dopo quella avvenuta intorno alle 7 del mattino.

In tutto l’Etna ha collezionato cinque parossismi negli ultimi tre giorni, segno che la fase di frequente attività vulcanica iniziata nel febbraio scorso non era un fenomeno isolato.