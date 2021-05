Sicilia, rimandata zona bianca? Gli ultimi aggiornamenti

I dati in Sicilia sono in netto miglioramento ma non tali da consentire il passaggio in zona bianca. Ecco da quando potrebbe avvenire il passaggio dell'Isola alla più bassa zona di rischio.

Con 53 casi ogni 100 mila abitanti viene ulteriormente rimandato il passaggio in zona bianca della Sicilia. Infatti, per poter passare alla più bassa zona di rischio il requisito è un’incidenza di 50 casi ogni 100 mila abitanti per tre settimane consecutive.

Per altre regioni d’Italia, invece, il passaggio in zona bianca è sempre più vicino e per alcune avverrà già da lunedì.

Sicilia zona bianca da quando?

I dati in Sicilia sono in netto miglioramento ma ancora sopra la soglia massima prevista dal decreto legge del 18 maggio. Se, nelle scorse settimane, il passaggio in zona bianca per l’Isola era previsto per il 14 giugno, con l’ultimo bollettino il passaggio alla più bassa zona di rischio slitterebbe ulteriormente.

Infatti, a meno di ulteriori aumenti dei casi, la Sicilia dovrebbe passare in zona in bianca solo a partire dal 21 giugno.

Le Regioni in zona bianca

Il prossimo report della Cabina di regia sull’andamento epidemiologico, previsto per oggi pomeriggio, dovrebbe stabilire il passaggio in zona bianca di Friuli, Molise e Sardegna già da lunedì 31 maggio.

Abruzzo, Liguria, Umbria e Veneto, dovrebbero, invece, passare in zona bianca dal 7 giugno.

Emilia Romagna, Lazio, Lombardia, Piemonte, provincia di Trento e Puglia, invece, dal 14 giugno. Si tratta, ovviamente, di ipotesi che dovranno essere confermate dai dati delle prossime settimane.

Nuove zone rosse in Sicilia

Nonostante la riduzione dei casi, in Sicilia ci sono ancora nove zone rosse. Una nuova ordinanza riguarda Geraci Siculo e Lercara Friddi. San Cipirello e Vicari, invece, sono state confermate fino al 3 giugno. Le altre 5 zone rosse in Sicilia sono Gagliano Castelferrato, Scordia, Maletto, Maniace e Riesi.