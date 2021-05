Samantha Cristoforetti “segue” Parmitano: sarà comandante dell’Iss

Samantha Cristoforetti sarà comandante dell'Iss nel 2022. Passaggio di testimone tra le stelle tra l'astronauta milanese e il catanese Luca Parmitano.

Samantha Cristoforetti entrerà al comando della Stazione Spaziale Internazionale (ISS) nel corso della Expedition 68, nel 2022. L’astronauta, già in passato membro dell’equipaggio, sarà la prima donna europea a ricoprire questo ruolo e la terza al mondo, dopo due americane. Lo ha annunciato l’Agenzia Spaziale Europea (ESA).

“Ritornare sulla Stazione spaziale internazionale per rappresentare l’Europa è un onore di per sé – afferma l’astronauta -. Sono onorata della mia nomina alla posizione di comandante e non vedo l’ora di attingere all’esperienza che ho acquisito nello spazio e sulla Terra per guidare una squadra molto competente in orbita”.

Un passaggio di testimone stellare avvenuto, a distanza di pochi anni, tra i due astronauti Samantha Cristoforetti e Luca Parmitano. L’astronauta catanese ha preceduto Cristoforetti nello stesso ruolo di comandante dell’Iss tra fine 2019 e febbraio 2020, poco prima che la pandemia Coronavirus si diffondesse in tutto il mondo. Tra meno di un anno toccherà invece all’astronauta milanese rappresentare l’Italia e l’Europa nella base spaziale.