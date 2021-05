Catania, incidente mortale in via Passo Gravina: vittima un 29enne

A Catania, ancora un giovane ha perso la vita per via di un incidente su cui sta ancora indagando la polizia locale.

Un nuovo incidente mortale ha avuto luogo a Catania oggi, intorno alle ore 13. La vittima aveva solo 29 anni.

Secondo le ultime indiscrezioni, il giovane stava percorrendo la zona di via Passo Gravina in bicicletta: tuttavia, resta ancora da stabile se questo sia stato travolto da una vettura o da un altro mezzo in transito. Dopo il sinistro, sono intervenuti i sanitari del 118 ma questi non sono riusciti a salvare la vita del 29enne.

La polizia locale starebbe già effettuando tutti gli accertamenti utili a chiarire la dinamica dell’incidente.