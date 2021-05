Italia zona bianca da quando? Il calendario regione per regione

L'Italia si è colorata interamente di giallo dopo diversi mesi. Molte regioni, faranno accesso alla zona bianca a partire dalla prossima settimana. La Sicilia potrebbe entrarci a metà giugno.

L’Italia, dopo tanti mesi, si è colorata interamente di giallo e adesso aspira a diventare interamente bianca. Tutto ciò grazie alla campagna vaccinale e al calo dei decessi che hanno permesso di allentare le misure restrittive. Ma, il paese, dal primo giugno potrebbe colorarsi anche di bianco ma solo in parte al momento.

Sul punto è intervenuto il Presidente della Conferenza delle Regioni e del Friuli Venezia-Giulia Massimiliano Fedriga, che ha dichiarato, “Di regole sulla zona bianca non ce ne sono moltissime. Ci stiamo confrontando con i governatori le cui Regioni dovrebbero passare per prime in questa fascia”.

Italia zona bianca da quando?

Le prime regioni che presto potrebbero lasciare la zona gialla e fare ingresso in quella bianca potrebbero essere il Friuli-Venezia-Giulia, il Molise e la Sardegna. Quest’ultima, infatti, è già passata dalla zona bianca negli scorsi mesi. Inoltre, sembrerebbe certo che nelle prossime settimane, probabilmente dal 10 giugno, anche Liguria, Veneto e Abruzzo potrebbero entrare in zona bianca.

Se l’incidenza continuerà a scendere, il 17 giugno anche Lombardia, Lazio, Piemonte, Sicilia, Calabria, Marche, Emilia-Romagna e la provincia autonoma di Trento potrebbero entrare in zona bianca.

Le regole principali che rimarranno anche in zona bianca sono il distanziamento, la mascherina, la santificazione e aerazione dei locali.

Per poter fare accesso alla zona bianca si deve avere un’incidenza settimanale di contagi da coronavirus inferiore a 50 casi ogni 100mila abitanti, per almeno tre settimane consecutive.

Per le regioni che faranno accesso in zona bianca non ci sarà più il coprifuoco. Dunque ci si potrà spostare a qualunque orario. Per quanto riguarda, invece, la road map di Draghi, il coprifuoco dal 7 giugno dovrebbe essere posticipato alle 24 ed abolito del tutto dal 21 giugno.