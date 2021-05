“Corri Catania” torna dopo lo stop: “Diamo un segnale di ripresa”

Dopo due anni di stop, torna la Corri Catania nella sua edizione 2021. Comunicate, da parte degli organizzatori, la data e il colore del logo che caratterizzerà la prossima corsa di solidarietà tutta catanese.

A Catania si respira sempre di più aria di normalità. Si pensi solamente alla scorsa settimana, quando la Sicilia è passata in fascia gialla, permettendo tanto agli abitanti di comuni diversi di riabbracciarsi quanto a determinate attività di ripartire; oppure ancora si pensi al coprifuoco allungato, destinato ad allungarsi di più in pochi giorni e ad essere eliminato definitivamente in meno di un mese.

Ma che le cose stanno finalmente cambiando, grazie alle restrizioni adottate nei mesi e ai dati della campagna vaccinale in continuo miglioramento, si vede anche nel ritorno di alcuni attesissimi eventi che, da ormai più di due anni, erano scomparsi dalle vite dei catanesi. E uno di questi è senza dubbio la Corri Catania: la manifestazione di solidarietà che raccoglie migliaia di adesioni sin dal 2009 tornerà finalmente nel 2021, e c’è una data, il prossimo 10 ottobre.

Come annunciato dagli organizzatori sul proprio canale social su Facebook, “il nostro impegno è quello di organizzare una nuova edizione che crediamo possa rappresentare un segnale tangibile di ripartenza per l’intero territorio, all’insegna della voglia di vivere e della solidarietà e che trova nello sport un grande collante emotivo”, dando “un segnale di ripresa e nel pieno rispetto delle linee guida vigenti in materia di Covid 19 e delle autorizzazioni che saranno rilasciate dalle autorità competenti”.

Già deciso, inoltre, il colore che tingerà il logo della nuova corsa di solidarietà nel suo gran ritorno: azzurro, “come il mare, azzurro come il cielo, azzurro che trasmette quel senso di serenità che tutti desideriamo“. Comincia dunque il conto alla rovescia per tornare a correre per le vie catanesi in un assaggio di una normalità che comincia a divenire tangibile: come spiegato dagli organizzatori, “sarà una Corri Catania “speciale”, quella dell’ottobre 2021… e la “corsa” inizia già da adesso”.