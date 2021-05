Disney Store chiude a Catania? Annunciate chiusure in tutta Italia

Disney Store annuncia la chiusura di tutti i negozi in Italia. Una decisione che mette a rischio centinaia di posti di lavoro, anche nel capoluogo etneo.

Disney Store si prepara a chiudere tutti i negozi in Italia. La notizia è stata diffusa ieri, ma la liquidazione della società risalirebbe al 19 maggio, stando alle denunce dei sindacati Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs. Sono a rischio disoccupazione più di 230 lavoratori tra i 15 punti vendita sparsi in tutta Italia.

Apprensione anche per i lavoratori anche a Catania. Il Disney Store catanese, inaugurato nel 2016 negli spazi della Coin in via Etnea, è stato il secondo “shop-in-shop” in Italia dopo quello inaugurato a Milano nel 2015. Adesso anche qui si attende l’assemblea dei lavoratori prevista per il 25 maggio, durante la quale si prepareranno le iniziative da mettere in campo contro la chiusura.

Disney Store chiusi in Italia: i perché della decisione

Alla base della decisione di chiudere i Disney Store in Italia ci sarebbe la volontà di puntare molto di più sull’online e di ridurre progressivamente la presenza nei negozi fisici in tutta Europa. Già a marzo la Disney aveva comunicato la sua volontà di abbandonare il mercato europeo in generale. La decisione viene preceduta dalla chiusura per quest’anno di almeno 60 negozi in Nord America, con gli stessi presupposti.

“Una decisione grave – denunciano i sindacati a proposito della chiusura dei Disney Store in Italia –, di un marchio importante, punto di riferimento in molti centri storici per adulti e bambini, comunicata senza dare nessuna prospettiva o avanzare proposte per la tutela occupazionale. Dopo l’emergenza sanitaria e le tante restrizioni – aggiungono -, i periodi di cassa integrazione alternati a periodi di lavoro non certo brillanti, dopo l’anno più difficile, ora più di 230 famiglie dovranno affrontare un’ulteriore fase difficile e piena di incertezza”.