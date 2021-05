Viaggi, certificazioni e restrizioni: le novità per chi arriva in Sicilia

In seguito alle nuove disposizioni nazionali e l'arrivo del green pass, sarà possibile spostarsi tra regioni senza tampone e autocertificazione. Di seguito tutte le novità.

L’ingresso della Sicilia in zona gialla, dopo quasi due mesi di zona arancione, è fonte di molte novità per l’isola. Infatti cesserà in anticipo l’ordinanza del 7 aprile, in vigore dall’8 aprile al 31 maggio, che prevedeva il divieto di spostamento verso regioni o province autonome diverse dalla propria.

Secondo tale ordinanza, gli spostamenti erano consentiti solo per motivi di lavoro, salute, necessità o rientro presso la propria abitazione o residenza e occorreva presentare apposita autocertificazione. E, inoltre, secondo la vecchia ordinanza i soggetti, che facevano ingresso nel territorio regionale, dovevano registrarsi sulla piattaforma siciliacoronavirus.it nella sezione appositamente dedicata.

Dunque, alla luce dell’ingresso della Sicilia in zona gialla e l’attivazione del green pass, la cessazione dell’ordinanza del 7 aprile verrà anticipata al 23 maggio. Infatti, non sarà più necessario registrarsi sul sito siciliacoronavirus.it per chiunque entrerà nella regione o sottoporti a tampone. Inoltre, si potrà viaggiare spostandosi verso le altre regioni italiane senza bisogno di tampone, pass o autocertificazione.