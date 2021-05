Vaccino AstraZeneca senza prenotazione: in Sicilia al via Open day per 40enni

Vaccini: parte l'Openday per gli over 40. Potranno partecipare volontariamente tutti coloro che accetteranno le dosi AstraZeneca.

Parte oggi l’Open day, per iniziativa del Governo Musumeci, relativo alla vaccinazione anti-Covid destinata agli ultra 40enni in Sicilia. La campagna vaccinale procede a passo spedito per garantire un più veloce processo di immunizzazione.

Open day: AstraZeneca su base volontaria

L’Open day prevede un’adesione spontanea: su base volontaria, verrà somministrato il siero AstraZeneca. Chiunque non volesse vaccinarsi con tale tipo di vaccino, non potrà partecipare all’iniziativa: per la somministrazione con Pfizer e Moderna è necessario procedere con la prenotazione. Ciò riguarda anche i 50enni.

Open day in Sicilia: i giorni dell’iniziativa

Oggi e per i prossimi due giorni (18, 19 e 20 maggio) tutti i soggetti che abbiano un’età oltre i 40 anni potranno recarsi presso gli Hub di tutta l’isola per avere la propria dose.

Obiettivo della Regione Siciliana è utilizzare le dosi di AstraZeneca rimaste in scorta. Il coinvolgimento dei 40enni è stato reso possibile dal commissario straordinario all’emergenza da Covid-19 Figliuolo, che negli scorsi giorni ha dato il via alle vaccinazioni anche per gli ultra 40enni.