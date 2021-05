Vaccini, al via prenotazioni per gli over 40: riceveranno Pfizer

Vaccini per over 40: il Commissario Figliuolo ne annuncia la partenza, indicando il Pfizer come principale dose da somministrare.

Da lunedì 17 maggio, si apriranno le vaccinazioni per gli over 40: chi è nato tra il 1972 e il 1981 sarà vaccinato con Pfizer. L’iniziativa partirà di sicuro in Sicilia, come anticipato dal commissario straordinario all’emergenza Covid a Palermo, Renato Costa, ma dovrebbe essere valida anche per tutta Italia.

Francesco Figliuolo, che vuole velocizzare la campagna vaccinale in ogni zona d’Italia in vista dell’estate e del calo della curva epidemiologica. “l’assoluta necessità di continuare a mantenere particolare attenzione per i soggetti fragili, classi di età over 60, cittadini che presentano comorbidità, fino a garantirne la massima copertura”. L’idea parte dal Commissario per l’Emergenza,, che vuole velocizzare la campagna vaccinale in ogni zona d’Italia in vista dell’estate e del calo della curva epidemiologica. Nel documento presentato recentemente , Figliuolo dà la possibilità di poter vaccinare anche gli over 40, senza dimenticarsi dei soggetti fragili estremamente fragili. Nel documento pubblicato si legge

“Un segnale importante – commenta il ministro alla Salute Roberto Speranza – a chi ha lavorato in primissima linea in una fase così dura ed ha aiutato il Paese con il massimo dello sforzo e dell’impegno”.

In Sicilia, sono già arrivate da Roma altre 160 mila dosi di vaccini Pfizer, mentre entro domenica 16 maggio, saranno ultimati i lavori nei nuovi centri vaccinali, tra cui alcuni saranno aperti anche nel Catanese: Acireale, Sant’Agata li Battiati, Misterbianco e Caltagirone.

Il richiamo Pfizer, così come previso dall’Ema, verrà effettuato dopo 42 giorni dalla prima somministrazione, spiegando che: “Non è una deviazione rispetto alla raccomandazione”.