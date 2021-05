Vaccini, Figliuolo alle Regioni: “Da lunedì prenotazioni per 40enni”

Via alle prenotazioni per over 40: ciò ha autorizzato, con una lettera inviata alle Regioni, il Commissario Figliuolo.

Il Commissario per l’Emergenza, Francesco Figliuolo, desidera velocizzare la campagna vaccinale in ogni zona d’Italia. Per tale ragione, nel corso di questo pomeriggio quest’ultimo ha inviato alle Regioni una lettera con cui si autorizzano le prenotazioni per il vaccino anti-Covid anche per gli over 40, dunque per i nati fino al 1981.

“Questa struttura, nell’ambito del monitoraggio del piano vaccinale – si legge nella nota inviata dalla struttura commissariale di Figliuolo – continua a rilevare il buon andamento della campagna di somministrazione su scala nazionale delle categorie prioritarie.

Si dà facoltà alle Regioni e Province Autonome di avviare prenotazioni dal prossimo 17 maggio – si continua a leggere – anche per i cittadini over 40, ovvero fino ai nati nel 1981″.

Dal documento, tuttavia, emerge una raccomandazione ben precisa, ovvero “l’assoluta necessità di continuare a mantenere particolare attenzione per i soggetti fragili, classi di età over 60, cittadini che presentano comorbidità, fino a garantirne la massima copertura”.