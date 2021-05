News scuola: quando finiscono le lezioni? Il calendario

News scuola: quando sarà l'ultimo giorno di lezione per i giovani italiani? Di seguito le date di chiusura previste per gli istituti di ogni Regione.

News scuola: anche quest’anno scolastico, caratterizzato da chiusure e riaperture, lezioni in presenza e in DaD, sta giungendo al termine. In realtà, nonostante circolassero ipotesi sul prolungamento dell’anno scolastico oltre le date fissate dalle Regioni, il termine delle lezioni resta quello inizialmente stabilito dalle ordinanze.

Ecco, quindi, quando finirà la scuola nelle varie Regioni italiane.

News scuola: quando finiranno le lezioni?

A seconda della Regione, la fine dell’anno scolastico è previsto dal 5 al 16 giugno. Nello specifico, il calendario relativo all’ultimo giorno di scuola è il seguente:

Abruzzo: 10 giugno

Basilicata: 11 giugno

Calabria: 12 giugno

Campania: 12 giugno

Emilia Romagna: 5 giugno

Friuli Venezia Giulia: 10 giugno

Lazio: 8 giugno

Liguria: 9 giugno

Lombardia: 8 giugno

Marche: 5 giugno

Molise: 5 giugno

Piemonte: 11 giugno

Puglia: 11 giugno

Sardegna: 12 giugno

Sicilia: 9 giugno

Toscana: 10 giugno

Umbria: 9 giugno

Valle d’Aosta: 8 giugno

Veneto: 5 giugno

Bolzano: 16 giugno

Trento: 10 giugno

L’Esame di Stato di quest’anno consisterà esclusivamente in un colloquio orale che partirà dalla discussione di un elaborato. L’argomento dell’elaborato, già assegnato agli studenti il 30 aprile, dovrà essere consegnato agli insegnanti entro il 31 maggio. L’elaborato sarà assegnato sulla base del percorso svolto e delle discipline caratterizzanti l’indirizzo di studi, e gli studenti potranno collegare le varie discipline affrontate durante il percorso scolastico.

I colloqui veri e propri inizieranno, invece, il 16 giugno alle ore 8:30.

Il piano estate: lezioni fino ad agosto

Una news scuola importante riguarda il fatto che, in base al Piano Estate, alcuni istituti resteranno aperti più del previsto, con attività extra che ogni scuola deciderà di avviare. La partecipazione sarà, però, volontaria sia per studenti e docenti.

Il piano estate si strutturerà in tre fasi: la prima, prevista a giugno, riguarderà il rinforzo e potenziamento delle competenze disciplinari e relazionali, la seconda, tra luglio e agosto, avrà come centro il rinforzo e potenziamento delle competenze disciplinari e di socialità e, infine, a settembre ci sarà l’introduzione al nuovo anno scolastico.