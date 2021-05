Vaccini Covid Sicilia: 160 mila dosi Pfizer in consegna

Ancora novità in merito alla campagna vaccinale in Sicilia: sono in arrivo, di fatto, diverse dosi Pfizer. Inoltre, emergono novità circa i nuovi hub vaccinali presto attivi.

Nuovi hub vaccinali e dosi Pfizer in arrivo in Sicilia. Si susseguono le notizie di iniziative legate alla campagna vaccinale e volte coinvolgere in maggior misura i siciliani e cambiare percentuali alquanto negative. Di fatto, è prevista per oggi l’arrivo da Roma e la consegna di ben 160 mila dosi del siero Pfizer. Queste ultime si aggiungeranno alle 290 mila dosi di siero anti-Covid custodite nei frigoriferi degli hub siciliani.

Nuovi centri vaccinali

Si esplicita che, entro domenica 16 maggio, dovrebbe esser ultimato i lavori nei 20 nuovi Centri vaccinali che la Protezione civile regionale ha allestito in Sicilia. Questi saranno aperti a:

Acireale; Sant’Agata Li Battiati; Misterbianco; Caltagirone

Altre iniziative in atto ed in vista

Mentre si susseguono le prenotazioni riservate ai soggetti over 50 senza patologie e si attende l’inizio delle somministrazioni, nelle Isole minori prosegue la campagna vaccinale di massa. Inoltre, va ricordato che la vaccinazione di massa è stata pensata anche per i piccoli Comuni montani della Sicilia ed annunciata da Nello Musumeci nelle scorse ore: attualmente si starebbero definendo le procedure a riguardo. Si penserebbe ad iniziare con i 32 Comuni con meno di mille abitanti ma si punterebbe ad estendere il prima possibile l’iniziativa ad altre aree.