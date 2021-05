Record di vaccini a Catania: 7mila dosi somministrate in un giorno

Catania tocca il record di dosi somministrate in un giorno, mentre Asp e sindaci organizzano i prossimi step per la campagna di vaccinazione di massa.

Per la prima volta dall’inizio della campagna vaccinale, nella città metropolitana di Catania si sono somministrati quasi 7mila vaccini in un giorno. Un record per la provincia etnea, ma anche per la Sicilia, che per la prima volta raggiunge quota 35mila dosi. La speranza è che il trend venga confermato nei prossimi giorni.

Da ieri, in Sicilia i 50enni con patologie gravi possono vaccinarsi senza prenotazione. A partire dal 13 maggio, invece, inizieranno le vaccinazioni anche per i nati fino al 1971 senza patologie a rischio. Per i primi è previsto il vaccino con Pfizer o Moderna. Gli altri, invece, riceveranno il vaccino AstraZeneca, di cui la Sicilia conserva ampie scorte. Da settimane, infatti, la regione è agli ultimi posti per dosi somministrate malgrado l’effetto positivo degli Open Day.

Nella giornata di ieri, un incontro tra vertici Asp Catania e Comuni ha posto le basi per un’accelerazione nella campagna vaccinale anche nei Comuni privi di centri per le somministrazioni. L’obiettivo è costruire sinergie con i sindaci e con i medici di medicina generale per raggiungere prima possibile il target di vaccinazioni. Tra i prossimi step, anche la creazione di quattro nuovi hub nel Catanese.

“Sarà avviata a breve la vaccinazione di massa – ha spiegato il dr. Franco Luca, direttore del Dipartimento per le Attività territoriali –. In questa sfida i sindaci e i medici di medicina generale, ai quali rivolgo il mio sincero ringraziamento, sono i partner migliori per promuovere la vaccinazione e la cultura della prevenzione nella popolazione, soprattutto nelle piccole comunità dove questa campagna può davvero assumere una connotazione di prossimità, favorire una informazione ancora più attenta e garantire un’osservazione minuziosa. Puntiamo quindi sulle relazioni vissute nelle comunità e sulla loro resilienza per vincere questa sfida”.