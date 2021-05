Vaccino Covid Sicilia, patologie soggetti “fragili”: quali sono incluse

Continuano le vaccinazioni anche per i soggetti fragili. Di seguito una lista suddivisa per patologie soggetti fragili che riceveranno il vaccino Covid in Sicilia.

In Sicilia, già dal mese di marzo, sono aperte le prenotazioni per i soggetti vulnerabili. In tale categoria rientrano molti cittadini che hanno delle patologie d’organo pre-esistente, o che in ragione di una compromissione della risorsa immunitaria a Sars-Cov-2 hanno un rischio particolarmente elevato di sviluppare forme gravi o letali di covid-19. Infatti, le patologie dei soggetti fragili che riceveranno il vaccino Covid Sicilia sono svariate.

Patologie soggetti fragili vaccino Covid Sicilia

Le patologie che indicano un soggetto come “fragile” e, di conseguenza, permettono a quest’ultimo di ricevere la dose sono numerose e suddivise in categorie e codici di esenzione.

Le categorie degli estremamente vulnerabili vengono suddivise in blocchi a secondo della patologia che si ha.

Malattie respiratorie;

Malattie cardiocircolatorie;

Condizioni neurologiche e disabilità (fisica, psichica, sensoriale e intellettiva);

Diabete/altre endocrinopatie severe, quali il morbo di Addison;

Fibrosi cistica;

Insufficienza renale, patologia renale;

Malattie autoimmuni, immunodeficienze primitive;

Malattia epatica;

Malattie cerebrovascolari;

Malattie onco-ematologiche ed emoglobinopatie;

Sindrome di down;

Trapianto di organo solido e di cellule staminali emopoietiche;

Grave obesità.

Per scoprirle nel dettaglio basterà consultare il documento patologie-soggetti-fragili.

Centri vaccinali a Catania e provincia

Sono molti i centri allestiti a Catania e provincia in cui, da oggi, possono recarsi anche gli over 50 “fragili”. Tra questi, l’Hub di Catania (Ex mercato Ortofrutticolo, ingresso in Via Forcile), aperto dalle ore 8:00 alle ore 20:00. Inoltre, gli interessati potranno recarsi anche presso i PVT aderenti, operanti dalle 8:00 alle 17:00, di:

Acireale (Via Martinez, 19);

(Via Martinez, 19); Adrano (Piazza Sant’Agostino);

(Piazza Sant’Agostino); Belpasso ( Via Nino Martoglio, 11);

Via Nino Martoglio, 11); Caltagirone (Via Circonvallazione, 112 – Hospice);

(Via Circonvallazione, 112 – Hospice); Linguaglossa (Piazza San Rocco, 42);

(Piazza San Rocco, 42); Mascalucia (Via di San Michele – Massannunziata);

(Via di San Michele – Massannunziata); Randazzo (Via Ospedale, 2);

(Via Ospedale, 2); Scordia (Via Luigi Capuana, 32).

Vaccini over 50

Nel frattempo, da ieri, sono aperte le prenotazioni per gli over 50. Vi è una distinzione però tra gli over 50 e gli over 50 considerati estremamente vulnerabili. Infatti, quest’ultimi non avranno bisogno di prenotarsi per ricevere le dosi di vaccino e potranno direttamente recarsi presso i punti vaccinali allestiti su tutto il territorio siciliano.