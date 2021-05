Funivia dell’Etna: sconto del 40% per tutti i residenti in provincia di Catania

Il parco dell'Etna e la funivia avranno un prezzo scontato del 40% per tutti i residenti in provincia di Catania. Questa la nuova iniziativa per incentivare il turismo.

Nel corso della pandemia, la Funivia dell’Etna è stata costretta a chiudere i propri impianti per realizzare la manutenzione dell’intero impianto e per la sostituzione della cabine.

Ieri mattina il presidente del Parco dell’Etna Carlo Caputo ha incontrato l’avvocato Francesco Carpinato, legale rappresentante della società che gestisce la Funivia dell’Etna, per confermare e mettere in atto sin dai prossimi giorni quanto concordato nell’incontro preliminare dello scorso novembre: tutti i residenti nei Comuni di Catania avranno diritto allo sconto del 40% sul prezzo del biglietto.

“Grazie alla collaborazione tra ente pubblico e azienda finalmente si concretizza un obiettivo inseguito da decenni” commenta il presidente del Parco dell’Etna Carlo Caputo.