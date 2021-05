Coprifuoco alle 22 fino a quando? Tutte le ipotesi in campo

Coprifuoco alle 22 fino a quando? Continuano le discussioni sulla misura: posticiparlo o eliminarlo del tutto? Di seguito, le proposte avanzate sulla situazione.

Coprifuoco alle 22 fino a quando? Il coprifuoco continua ad essere uno dei temi più discussi e ribaditi, ancora non si riesce a trovare un accordo comune. Ma quale sarebbe l’opzione migliore? La revisione della misura dovrebbe arrivare a metà maggio: solo in quel momento il governo deciderà se confermare la misura o cambiarla, spostando di qualche ora il coprifuoco.

Coprifuoco alle 22 fino a quando? Le opzioni

La maggioranza ritiene che il coprifuoco debba essere spostato ad almeno un’ora dopo, quindi dalle 22 alle 23. Altri pensano invece che dovrebbe essere totalmente eliminato, in modo tale da aiutare i ristoratori e le loro attività.

Il ministro del Turismo, Massimo Garavaglia, è ottimista su una possibile revisione dell’orario di coprifuoco in tempi brevi, potendolo spostare alle ore 23: “Sul coprifuoco – spiega Garavaglia in conferenza stampa – c’è la volontà di rivedere le misure sulla base dell’andamento dei dati del contagi. Sono ragionevolmente fiducioso che in tempi brevi la misura potrà essere rivista”.

Coprifuoco: scontri al governo

La proposta di Salvini è sicuramente quella più ottimista: “Se i numeri continueranno a essere positivi entro il 10, non entro metà maggio, ci auguriamo che la gente possa tornare a lavorare tutta senza limiti di orario, il coprifuoco, con questo meteo, è un danno alla salute”.

La posizione della Lega non è comunque isolata nella maggioranza, nonostante le resistenze di Pd, M5s e Leu. Italia Viva, con il sottosegretario all’Interno Ivan Scalfarotto, e Forza Italia, con Licia Ronzulli, chiedono di eliminare il coprifuoco o posticiparlo: “il coprifuoco alle 23 non sarebbe un grande problema, ma adesso non è il momento delle polemiche“.

Per le posizioni contrarie, il coprifuoco è essenziale per tenere salda la curva pandemica e poi, valutare tra tre settimane se sia il caso di spostarlo. Anche Leu, con il senatore Francesco Laforgia, chiede di evitare polemiche sul tema del coprifuoco: “Stiamo ripartendo grazie alla responsabilità e alle scelte giuste fatte in questi mesi, la destra eviti di innescare nuove polemiche politiche sul coprifuoco”.