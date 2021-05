Sicilia, parte vaccinazione di massa nelle isole minori: dosi dai 18 anni

Il governatore Musumeci ha deciso di far partire la vaccinazione di massa nelle isole minori. Prime somministrazioni nel weekend a Lampedusa e Linosa.

La questione dell’immunizzazione delle isole minori in Sicilia in vista dell’estate torna a farsi calda. Dopo il no del commissario Figliulo, infatti, il governatore Musumeci ha deciso di partire comunque con il progetto di vaccinazione di massa nelle isole minori.

Le dosi saranno somministrate a tutti i cittadini dai 18 anni in su e si partirà già da questo weekend, con l’avvio delle vaccinazioni a Lampedusa e Linosa. Le altre isole, invece, daranno inizio alla somministrazione a partire da lunedì prossimo.

“Spero – ha dichiarato il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci – che il generale Figliuolo voglia comprendere che da parte nostra non c’è alcuna volontà di essere disobbedienti. Tuttavia, avvertiamo tutti il peso della responsabilità della specifica condizione epidemiologica dell’Isola, ma anche del carattere sociale di questa situazione. Dobbiamo correre, altrimenti non usciremo più da questo tunnel”.