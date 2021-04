Lidl cerca personale: assunzioni anche a Catania e Misterbianco

La nota azienda di distribuzione alimentare all'ingrosso, Lidl, apre alcune possibilità di lavoro. Attive posizioni nel catanese e per la Sicilia Occidentale.

Lidl, la catena europea di supermercati nata in Germania, cerca nuovo personale da collocare nelle sue sedi di Sicilia. I profili ricercati sono diversi e le posizioni aperte per Catania e Misterbianco o Sicilia Occidentale sono tre nei settori di vendita, logistica e una come manager.

Graduate Program Generazione Talenti – Vendite Sicilia

Il programma chiamato “Generazione Talenti Vendite” è un’opportunità che permette al lavoratore di lanciare la propria carriera e rendersi autonomo sotto un profilo economico. Durante il percorso lavorativo e formativo di un anno, basato sulla “job rotation” e strutturato in quattro fasi, si avrà la possibilità di sperimentare sei diversi tipi di attività affiancando sei ruoli e colleghi.

Nello specifico, la formazione in quattro fasi comprende:

I Punti Vendita: il percorso in Lidl inizia all’interno delle filiali. Qui si dovranno affiancare gli Operatori di Filiale, Addetti Vendite e Assistant Store Manager fornendo supporto a tutte le attività operative e manageriali del Punto Vendita; L’area Vendite della Sede Regionale: si opererà in prima persona sulle attività strategiche dell’Area Vendite all’interno di una sede, per conoscere da vicino le attività di una della catena di supermercati; Store Manager e Area Manager: in questo passo si dovranno affiancare due delle figure più significative della struttura: lo Store Manager e l’Area Manager; Progetto Vendite: come ultima parte del percorso bisognerà gestire in autonomia un progetto relativo al sistema vendite da condividere con il Tutor e con i Manager per mettere in pratica quanto imparato dalla Job Rotation.

Graduate Program Generazione Talenti Logistica – Centro Logistico Misterbianco

Anche in questo caso il percorso lavorativo e formativo è di un anno e basato sulla “job rotation” strutturato in quattro diverse fasi. Si avrà la possibilità di sperimentare diverse attività affiancando diversi ruoli e colleghi.

La formazione in quattro fasi comprende:

I Punti Vendita: si inizierà il percorso in Lidl all’interno delle nostre filiali. Qui si dovranno affiancare gli Operatori di Filiale, Addetti Vendite e Assistant Store Manager fornendo un supporto a tutte le attività operative e manageriali del Punto Vendita; I Centri Logistici: dopo l’esperienza in Punto Vendita, si passerà in prima persona alla realtà del magazzino. Bisognerà afficare diverse figure professionali per capire appieno come funzionano le piattaforme logistiche e le attività di distribuzione dei prodotti; L’Area Logistica della Sede Regionale: si prenderà parte all’interno dell’Area Logistica di una nostra Sede Regionale in una full immersion che permetterà di apprenderne le attività strategiche di pianificazione; Progetto Logistica: come ultima parte del percorso gestirai in autonomia un progetto in ambito logistico da condividere con il Tutor e con i Manager per mettere in pratica quanto imparato dalla Job Rotation.

I requisiti

Per entrambi i ruoli, Graduate Program Generazione Talenti – Vendite Sicilia e Logistica bisogna ricoprire determinati requisiti:

Neolaureato con una mentalità manageriale ed aperta al cambiamento;

Aver mosso i primi passi nel mondo del lavoro mentre ti laureavi;

Avere spirito di iniziative;

Capacità di assumersi responsabilità;

Avere capacità di problem solving;

Capace di collaborare e “team player” in squadre sportive, associazioni, gruppi di studio;

Aver trascorso brevi periodi o soggiorni all’estero per studio; parlare la lingua Inglese correntemente (facoltativo)

GDO

I termini previsti

Anche in questo caso, entrambe le offerte di lavoro in questione prevedono:

Un contratto a tempo determinato di un anno con straordinari pagati al minuto e, al termine del programma, concrete possibilità di inserimento;

Lavorare in un ambiente positivo e stimolante.

Real Estate Development Manager Sicilia

Il progetto chiamato “Real Estate Development Manager – Responsabile Sviluppo Immobiliare” partecipa alla realizzazione delle strategie di espansione territoriale nell’area geografica assegnata: ricerca per acquisire aree in cui aprire Punti Vendita, valuta le diverse opportunità e gestisce le operazioni immobiliari fino alla loro chiusura. Si relaziona con le altre aree aziendali, le Pubbliche Amministrazioni, le proprietà e gli operatori di settore per individuare e creare nuove opportunità.

Le mansioni

La posizione in questione presenta principali mansioni a cui si dovrà lavorare:

Conduzione e coordinamento delle attività necessarie per l’apertura di nuovi Punti Vendita;

Presidio del territorio di competenza per raccogliere informazioni relative alla disponibilità di terreni o immobili;

Creazione di nuove opportunità di sviluppo immobiliare attraverso la relazione con enti pubblici e privati;

Analisi della documentazione tecnica e legale attinente agli immobili o alle aree individuate;

Studio e verifica della fattibilità delle operazioni dal punto di vista tecnico ed economico;

Negoziazione e conduzione delle trattative con Enti pubblici e privati;

Relazione con le Pubbliche Amministrazioni per gestire le autorizzazioni necessarie per le operazioni immobiliari;

Gestione della contrattualistica.

I requisiti

I requisiti utili per ricoprire questo ruolo sono:

Laurea di indirizzo tecnico (Architettura, Pianificazione Territoriale Urbanistica e Ambientale, Ingegneria Civile o Edile) o economico gestionale (Economia o Ingegneria Gestionale);

Esperienza pregressa in ruolo analogo;

Spirito imprenditoriale e orientamento all'obiettivo;

Elevata propensione alla negoziazione commerciale;

Ottima conoscenza delle dinamiche immobiliari e degli aspetti legali annessi alle diverse operazioni;

Conoscenza del territorio e dei meccanismi di funzionamento delle Pubbliche Amministrazioni.

I termini previsti

In questo caso per il ruolo di Real Estate Devolopment Manager si otterrà:

Contratto a tempo indeterminato e pacchetto retributivo interessante;

Un ambiente di lavoro giovane, dinamico e stimolante;

Un’azienda solida e strutturata;

Tante attività per coinvolgere i collaboratori e fare squadra anche fuori dal lavoro;

Auto aziendale di prestigio;

Cellulare aziendale;

Tablet;

Buoni pasto;

Altri benefit previsti dal sistema di welfare Aziendale.

Per candidarsi bisogna andare nell’apposita sezione online del sito internet ufficiale dell’ente.