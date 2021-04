Coronavirus Sicilia, Catania provincia con più contagi: il bollettino

Nuovo bollettino con i numeri legati al Coronavirus e registrati all'interno dell'Isola: oggi la provincia di Catania registra il più altro numero di nuovi casi.

Ieri, in Sicilia sono stati registrati 980 positivi al Coronavirus. Oggi, si assiste ad un’ulteriore crescita dei casi: sono 1.061 i nuovi. Diminuisce, al contrario, il numero di vittime: oggi sono 23, ieri 30. Il totale di decessi per Coronavirus in Sicilia sale, così, a 5.391. Va specificato che nel corso delle ultime 24 ore sono stati processati 25.951 tamponi.

E i ricoveri? Oggi questi ammontano a 1.369 (ieri erano 1.428): 168 si trovano in terapia intensiva (ieri 172), 1.201 in area medica (ieri 1.222).

I guariti sono stati, invece, 1.166. I soggetti attualmente positivi sono 25.244, di cui 23.875 in isolamento domiciliare.

I dati per provincia

Catania registra anche oggi il numero più alto di nuovi casi da Coronavirus. Nel dettaglio, il totale di nuovi casi riportato dall’ultimo bollettino è così suddiviso per provincia:

Palermo: +256 casi nelle ultime 24 ore);

Catania: +330;

Messina: +69;

Siracusa: +130;

Trapani: +51;

Ragusa: +75;

Caltanissetta: +73;

Agrigento: +63;

Enna: +14

E in Italia?

In Italia, nelle ultime 24 ore, sono stati riscontrati 14.320 nuovi positivi. Sono 288 le nuove vittime.