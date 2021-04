Teatro Greco di Siracusa, tornano le rappresentazioni classiche: il programma

Teatro Greco di Siracusa pronto a ricominciare. Ecco le quattro rappresentazioni previste, le novità previste per quest'anno e l'inizio vendite dei biglietti.

Teatro Greco di Siracusa pronto alla riapertura estiva. Dopo il lungo stop alla cultura, che in Sicilia dura ancora per via della zona arancione, una notizia che sa di speranza per il mondo dello spettacolo. La Fondazione Inda ha programmato per la stagione 2021 tre produzione inedite, che mirano a rinnovare il dramma classico attraverso lo sguardo di grandi artisti contemporanei e ripropongono in parte il programma del 2020 annullato causa Covid.

Teatro di Siracusa: le rappresentazioni in programma

Quattro le rappresentazioni classiche previste dal programma, tre tragedie e una commedia:

“ Le Baccanti » di Euripide per la regia di Carlus Padrissa .

» di per la regia di . “ Coefore ” e “ Eumeni ” di Eschilo , diretta da Davide Livermore .

” e “ ” di , diretta da . “Le Nuvole” di Aristofane con la regia di Antonio Calenda.

La 56esima stagione è in programma dal 3 luglio al 22 agosto. Le rappresentazioni al Teatro Greco di Siracusa prevedono due ritorni e un esordio sulle scene, quello del catalano Carlus Padrissa. Padrissa è fra i fondatori della Fura dels Baus, compagnia celebrata nel mondo per la capacità di riscrivere il linguaggio del teatro contemporaneo.

Tra i ritorni, invece, spicca quello di David Livermore, di rientro a Siracusa dopo il successo di “Elena” di Euripide nel 2019. Livermore curerà la regia del secondo e terzo atto dell’Orestea di Eschilo, Coefore e Eumenidi, una coproduzione con il Teatro Nazionale di Genova decisa per ricordare il centenario della ripresa, con lo stesso titolo, delle rappresentazioni classiche al Teatro Greco dopo la Grande guerra e l’epidemia di Spagnola. Infine, torna a Siracusa anche Antonio Calenda, che dirigerà la commedia “Le Nuvole”.

Teatro Greco di Siracusa: biglietti e novità

I biglietti saranno prenotabili a partire dal 29 aprile. Inoltre, chi nel 2020 ha acquistato i ticket per assister agli spettacoli, potrà convertirli per partecipare invece alle rappresentazioni di quest’anno.

Inoltre, in estate, e fino all’inverno del 2022, la sede della Fondazione Inda ospiterà una mostra interattiva di foto d’epoca, dedicata al centenario della ripresa delle rappresentazioni al Teatro Greco. “Ifigenia in Tauride” di Euripide, con la regia di Jacopo Gassmann è riprogrammata nel 2022.