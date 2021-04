Meteo Sicilia, in arrivo temperature estive: a Catania previsti picchi di 28°

Meteo Sicilia: caldo e sole iniziano a farsi strada. La settimana vedrà nelle giornate interne picchi di temperature fino a 30°: anche a Catania dominerà finalmente il caldo.

Dopo giornate passate tra nuvole e precipitazioni, si attendono le prime ondate di caldo per il Meteo Sicilia. Sin dai primi giorni della settimana l’anticiclone africano ha iniziato a estendere la sua influenza su tutte le regioni dell’Italia meridionale, tra cui la Sicilia.

Una grande ventata di calore porterà a un repentino aumento delle temperature, che segneranno una graduale passaggio dalla stagione primaverile a quella estiva.

Meteo Sicilia: le previsioni

Stando alle ultime previsioni in Sicilia avremo un tempo per lo più stabile per la maggior parte della settimana.

Oggi in molte zone dominano nubi sparse ma da domani queste cederanno quasi ovunque il passo al sole. Si prevede, di fatto, un tempo sereno in quasi tutta l’Isola (ad eccezione delle zone di Trapani e Palermo dove persisteranno le nuvoli). I termometri, poi, segneranno temperature estive: si pensi che nel Ragusano e nella provincia della Siracusa si prevedono picchi di 30°.

Temperature leggermente più basse si registreranno dove persisterà un cielo nuvoloso: nel Trapanese, dove i gradi oscilleranno tra un minimo di 14 ad un massimo di 21, e a Palermo, dove il massimo previsto è di 22°.

Giovedì 28, nel Ragusano si toccheranno i 31° ed il caldo, più in generale, dominerà (finalmente) su tutta l’Isola. Tuttavia, con l’avvento di maggio cambieranno anche le previsioni: per il primo giorno del mese, di fatto, si prevedono cieli coperti in tutta la Sicilia. Le temperature, tuttavia, si manterranno stabili.

Meteo Catania

La provincia di Catania segue in scia quanto si è detto per tutta la Regione. Secondo quanto riportato dal sito Meteo.it, domani splenderà il sole sul capoluogo etneo ed il termometro dovrebbe segnare dai 15 ai 28°. Le stesse temperature estive caratterizzeranno la zona anche nei giorni a seguire: giovedì si prevedono gradi compresi tra i 16 ed i 28 e venerdì dai 15 ai 27. Tuttavia, giorno 30, il sole lascerà spazio a qualche sporadica nube: si escludono, comunque, precipitazioni.