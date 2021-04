Bonus TV 2021, come richiederlo: la guida completa

Bonus TV 2021 come richiederlo? Ecco una guida completa su chi può richiederlo, sull'elenco ufficiale degli apparecchi acquistabili e altre risposte.

Si può ancora richiedere il bonus TV 2021 per acquistare una televisione a un prezzo agevolato rispetto a quello iniziale. Infatti, per l’anno corrente, sono stati erogati circa 100 milioni in più da destinare a questo bonus.

Il bonus TV nasce per “favorire il rinnovo o la sostituzione del parco degli apparecchi televisivi non idonei alla ricezione dei programmi con le nuove tecnologie DVBT2 e per favore il corretto smaltimento di apparecchi obsoleti, tramite il riciclo”.

Entro quando richiedere il bonus tv 2021

Il bonus per l’acquisto di una televisione nuova non ha una scadenza immediata. C’è tempo fino a dicembre del 2022 per approfittare di questa agevolazione.

Si possono ottenere fino a 50 euro per comprare una tv che sia idonea ai nuovi standard (DVBT-2/HEVC). Può essere richiesto dalle famiglie che hanno fino a 20.000 euro di ISEE.

Ricordiamo, inoltre, che:

Le famiglie, che hanno fino a 20.000 euro di ISEE, possono richiedere un solo bonus fino a 50 euro e per l’acquisto di un solo prodotto;

possono richiedere un solo bonus fino a 50 euro e per l’acquisto di un solo prodotto; Si possono acquistare col bonus nuove televisioni, ma anche decoder digitale terrestre e satellitare.

Sul sito del Ministero, è possibile controllare la lista completa.

Come richiedere il bonus tv: la guida completa

Se si vuole usufruire del contributo, basta seguire i prossimi step:

Scaricare il modulo per la richiesta ( scaricalo qui );

per la richiesta ( ); Compilare il modulo con i propri dati (nome, cognome, documento d’identità, codice fiscale);

(nome, cognome, documento d’identità, codice fiscale); Andare al negozio e presentare il modulo per l’acquisto del dispositivo.

Se si dichiara il falso, in merito al bonus, si può incorrere in importanti sanzioni e ovviamente il contributo verrà revocato.

Le altre domande sul Bonus TV

Al momento dell’acquisto, possono nascere molti altri dubbi. Ecco la risposta a tutte le possibili domande: