Estate 2021, ministro Garavaglia: “Spiagge aperte e via attivazione impianti”

Estate 2021, il ministro Massimo Garavaglia dà il via alla riattivazione degli impianti balneari. Le regole da rispettare rimangono le stesse del 2020.

Estate 2021, nel Decreto Aperture manca un articolo riferito agli stabilimenti balneari e alle spiagge, ma il ministro del Turismo, Massimo Garavaglia, assicura il settore sulla possibilità di prepararsi alla stagione estiva.

“Non esistono limitazioni per l’accesso alle spiagge – afferma -. Per questi motivi, l’ultimo decreto del governo non contiene una data di riapertura delle spiagge: in quanto non esiste una legge che le chiuda. Per farla semplice, le spiagge sono aperte; di conseguenza, gli operatori possono attivare gli impianti”.

Via libera, dunque, alla preparazione dell’estate 2021, ma rispettando le regole già previste l’anno scorso. In particolare, saranno ancora vietate feste in spiaggia e assembramenti e sarà necessario rispettare una distanza minima di 1,5 metri tra gli ombrelloni. La regola vale sia per i lidi sia per le spiagge libere, per le quali si rimanda alla necessità da parte degli avventori di rispettare le regole in vigore.