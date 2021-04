Estate 2021: tutte le regole per andare in spiaggia

Con l'arrivo della stagione estiva si pensa già alle possibili regole da seguire durante la permanenza in spiaggia. Di seguito tutte le regole da rispettare per la stagione balneare.

L’estate si avvicina e anche quest’anno sarà un’estate un po’ particolare poiché vi saranno delle regole a causa della pandemia in atto. Le regole da rispettare in spiaggia riprenderanno il modello dello scorso anno.

Il coordinatore del tavolo interregionale sul Demanio e assessore ligure Marco Scajola al termine di una riunione con le regioni hanno specificato che si adotteranno le stesse regole e si seguiranno le stesse linee guida dell’estate 2020 per l’avvio della stagione balneare 2021.“Secondo il ministro Massimo Garavaglia – ha detto Scajola – sono quelle da cui ripartire”.

“Lo scorso anno come Regioni avevamo lavorato per realizzare linee guida che il governo recepì e che non ha mai visto spiagge chiuse per covid – dichiara Scajola – Noi per l’estate 2021 ripartiamo da lì.”

Le regole principali