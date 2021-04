Catania, “zona gialla” fai da te: in 17 seduti in pizzeria

Pizzeria aperta con clienti all'interno e bar ancora in attività fuori dall'orario consentito. Multe e chiusure della Polizia locale.

“Zona gialla” fai da te in alcuni locali di Catania, dove l’intervento delle forze dell’ordine ha fermato assembramenti e attività aperte irregolarmente. Il primo intervento si è verificato in un bar di via Acquedotto Greco. Oltre alla presenza di clienti oltre l’orario consentito, il titolare è stato sorpreso a servire alimenti senza indossare la mascherina. La Polizia locale quindi ha provveduto a multe e chiusura provvisoria dell’attività per cinque giorni.

La seconda violazione, di natura ben più grave, si è verificata in una pizzeria di via San Nicolò al Borgo. All’interno, le forze dell’ordine hanno trovato 17 persone sedute ai tavoli, intente a mangiare senza rispettare le norme di distanziamento e utilizzo dei DPI. Parte degli avventori era già nota agli agenti per non aver rispettato le prescrizioni previste dalla normativa anti-Covid in occasione di una precedente manifestazione di protesta contro le limitazioni imposte dall’emergenza sanitaria.

Tutti i clienti e il proprietario sono stati multati, mentre la pizzeria verrà chiusa per cinque giorni. Inoltre, considerata la gravità delle violazioni, il Questore Della Cioppa sta valutando ulteriori e più gravi provvedimenti.