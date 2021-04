Vaccini senza prenotazione, tornano gli Open Days in Sicilia: i centri aperti

Vaccini senza prenotazione in Sicilia, si replica l'Open Days della scorsa settimana con un giorno in più. I centri vaccini di Catania e provincia.

Vaccini senza prenotazione in Sicilia dal 22 al 25 aprile. Dopo il successo della scorsa settimana, la Regione Siciliana riattiva gli Open Days dei vaccini AstraZeneca e aggiunge una giornata di vaccinazioni aperte in più. Al weekend, infatti, si aggiunge anche domani, giovedì 22 aprile. L’obiettivo è accelerare ulteriormente sulla campagna vaccinale. Al momento, infatti, l’Isola è terzultima per numero di vaccini somministrati.

Vaccini senza prenotazione: come funziona

Negli Hub e Centri di riferimento della Regione sarà possibile vaccinarsi – con il siero AstraZeneca – per gli ultrasessantenni (persone tra 60-79 anni, che non presentano fragilità) anche senza prenotazione. In Sicilia sono attive 66 strutture operative nelle 9 province. Per ricevere il siero, basterà soddisfare i requisiti e non sarà necessaria la prenotazione.

La vaccinazione è attiva dai nati nel 1961 in poi. Basterà recarsi ai centri vaccinali in possesso dell’adeguata documentazione (in particolare, carta di identità e tessera sanitaria) per potersi vaccinare senza prenotazione. A partire da domani, in Sicilia saranno disposte tre corsie nei centri vaccinali:

Line prenotati : per gli utenti prenotati regolarmente tramite il portale dedicato o tramite il call center.

: per gli utenti prenotati regolarmente tramite il portale dedicato o tramite il call center. Open Line : per gli utenti che non si sono prenotati ma che rientrano nella fascia di età vaccinabile (over 60).

: per gli utenti che non si sono prenotati ma che rientrano nella fascia di età vaccinabile (over 60). Line anamnesi: per soggetti aventi diritto già muniti di anamnesi precompilata dal proprio medico di medicina generale.

Alle tre file possono accedere indistintamente tutti i cittadini over 80, anche senza prenotazione, così da facilitare l’accesso e ridurre i tempi di attesa.

Centri vaccini a Catania e provincia

I centri saranno aperti durante tutta la giornata. Di seguito, si indicano i principali centri di Catania e quelli del resto della provincia attivati per il precedente Open Day.

Hub di Catania (ex mercato Ortofrutticolo, in Via Forcile).

(ex mercato Ortofrutticolo, in Via Forcile). PVT (Punto di Vaccinazione Territoriale) di Acireale – via Martinez .

– via Martinez PVT di Lingua Glossa – piazza San Rocco.

– piazza San Rocco. PVT di Scordia – via Luigi Capuana.

– via Luigi Capuana. PVT di Belpasso – via Nino Martoglio.

– via Nino Martoglio. PVT di Randazzo – via Ospedale 2.

– via Ospedale 2. PVT di Adrano – piazza Sant’Agostino.

– piazza Sant’Agostino. PVT di Mascalucia – via di San Michele.

– via di San Michele. PVT di Caltagirone – via Circonvallazione, 112.

A questi potrebbero aggiungersi altri centri di vaccinazione in base alle aperture dei prossimi giorni.

Vaccini senza prenotazione: i numeri dell’ultima settimana

In tre giorni di vaccini AstraZeneca senza prenotazione, in Sicilia sono state vaccinate oltre 26mila persone. A questo dato si aggiungono i vaccini somministrati agli ottantenni e ai pazienti fragili. In questo caso, la cifra è, a partire da venerdì scorso, di oltre 71mila dosi iniettate dei tre vaccini a disposizione.

Tra oggi e i prossimi giorni la Sicilia attende l’arrivo di ulteriori dosi di vaccino AstraZeneca, ma anche di Pfizer e Moderna. Infine, è in corso di distribuzione anche il vaccino monodose prodotto dalla casa farmaceutica Johnson&Johnson.