Boom di vaccini, Musumeci: “Superata la diffidenza verso AstraZeneca”

Boom di vaccini AstraZeneca durante l'open day in Sicilia dello scorso weekend. Il Presidente della Regione, Nello Musumeci, commenta positivamente il risultato.

Lo scorso weekend, in Sicilia, è avvenuto quello che può definirsi un vero e proprio open day delle vaccinazioni. Chiunque volesse vaccinarsi, poteva recarsi presso gli hub adibiti alle vaccinazioni. In un solo weekend sono state somministrate oltre 26mila dosi di AstraZeneca.

“Sono convintissimo del successo della nostra iniziativa. Abbiamo quadruplicato in una settimana la somministrazione del vaccino AstraZeneca, passando da 1.400 dosi in un giorno alle 9.800 di venerdì scorso. Nel week end abbiamo somministrato complessivamente 26.242 mila dosi”. Così il presidente della Regione siciliana Nello Musumeci all’ANSA commenta i risultati dell’Open Day AstraZeneca che si è svolto in Sicilia nel corso del week end.

“Tutto questo – sottolinea Musumeci – superando la diffidenza che si era creata nella nostra regione verso AstraZeneca. Ricordo che in Sicilia ci sono stati cinque casi di mortalità per trombosi legati a una sospetta correlazione con il vaccino. Questo per me è una lezione di ottimismo. Adesso dobbiamo adesso puntare alla somministrazione del vaccino andando anche in periferia, con i medici di famiglia e con le farmacie”.

“Non ho la presunzione di parlare di Modello Sicilia – conclude il Governatore – ma certamente stiamo dimostrando, come già avvenuto in passato, di sapere fare la nostra parte”.