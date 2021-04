Coronavirus Sicilia, nuove zone rosse: si allontano le riaperture

La situazione in Sicilia non è delle migliori, infatti, la Regione ha istituito molti comuni rossi. Per tale motivo, la speranza della zona gialla è ancora lontana.

La settimana in Sicilia si apre con l’ingresso in zona rossa di altri due comuni: Montallegro in provincia di Agrigento e Longi nel messinese. Attualmente la Sicilia è la seconda regione in Italia per numero di positivi giornalieri da covid-19.

I comuni in Sicilia in “lockdown” sono sempre di più, tanto che la regione ha assunto l’aspetto di una zona arancione con molte zone rosse.

Le dichiarazioni di Musumeci sulle riaperture

La Sicilia sperava un passaggio in zona gialla ma purtroppo la speranza si allontana in quanto i contagi sono abbastanza alti in questi ultimi giorni. Difatti, dal 26 molto probabilmente per la Sicilia non vi sarà la possibilità ancora di pranzare o cenare al ristornate e nemmeno la possibilità del coprifuoco posticipato.

Il presidente della Regione Nello Musumeci è attendista sulle riaperture delle attività commerciali ed imprenditoriali chiuse a causa del covid-19. “È difficile poter pensare a uno scenario a distanza di una settimana, diciamo che operiamo guardando i dati alla giornata. Con il cuore vorremmo essere zona gialla, con la ragione vogliamo aspettare il dato numerico”

“Certamente – ha continuato – guardiamo tutti alla speranza di poter presto riaprire e al tempo stesso di poter ricevere gli operatori economici i famosi sostegni ristori di cui in Sicilia più che altrove c’è bisogno per la fragilità del tessuto imprenditoriale e per i pericoli che corrono gli imprenditori, con il risveglio dell’usura. Tutto questo – sottolinea il Governatore – può essere neutralizzato solo con un arrivo tempestivo dei ristori”.