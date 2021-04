Coronavirus Sicilia: l’elenco aggiornato di tutte le zone rosse

La Sicilia rischia di essere proclamata zona rossa: ecco tutti i comuni dell'isola che sono stati chiusi per l'altro numero di contagi registrati.

La curva siciliana dei contagi non scende, anzi continua a salire. Dopo le vacanze pasquali si è registrato un netto aumento dei positivi in Sicilia. Attualmente la regione è la terza a livello nazionale nella diffusione del virus. Questi dati hanno fatto allarmare il presidente Nello Musumeci, che nei scorsi giorni non ha escluso che la Sicilia possa diventare zona rossa.

Sembra ormai inevitabile, dato che sono ben 117 i comuni siciliani chiusi per l’alto indice Rt. Ma per averne certezza si aspetta venerdì, giorno in cui si farà il punto della situazione in base ai dati registrati nell’ultima settimana. Nel frattempo si stila l’elenco dei comuni blindati, numero che potrebbe aumentare.

Catania

La patria dell’Etna conta solo tre comuni chiusi. Il primo è stato Biancavilla, negli ultimi giorni si sono aggiunti anche Zafferana Etnea e Ramacca. Questi ultimi due si tingeranno di rosso dal 14 aprile al 28 aprile, nella speranza che il blocco possa frenare l’incremento di positivi.

Caltanissetta

Nel nisseno sono 6 i comuni che resteranno chiusi e sono: Caltanissetta, San Cataldo, Mazzarino, Sommantino, Acquaviva Platani. A questi nelle scorse ore si aggiunto anche Niscemi, che resterà in zona rossa dal 14 aprile al 28 aprile.

Agrigento

Aumentano i comuni che rimarranno blindati nei prossimi giorni. Alla lista si sono aggiunti anche Canicattì e Favara. I comuni che invece erano stati chiusi nei giorni scorsi sono: Porto Empedocle, San Cataldo, Ribera, Palma di Montechiaro, Cattolica Eraclea, Santa Margherita Belice, Montallegro, Alessandria della Rocca, Lampedusa e Linosa.

Palermo

Nel capoluogo siciliano si sono registrati i numeri più alti tra i contagi dopo le festività pasquali. Lo scorso venerdì, infatti, il governatore Musumeci ha firmato l’ordinanza con cui ha dichiarato zona rossa tutta la provincia palermitana 22 aprile in attesa di ulteriori riscontri. Sempre a Palermo nella giornata di ieri sono stati registrati 541 nuovi casi.

Messina

I comuni messinesi che restano chiusi al momento sono quattro: Barcellona Pozzo di Gotto, Francavilla di Sicilia, Mojo Alcantara e Gaggi.

Ragusa

A Ragusa sono state dichiarate 3 zone rosse e nella giornata di oggi verrà deciso se prolungarle o meno. Attualmente i comuni interessati sono: Scicli, Acate e Santa Croce Camerina

Siracusa

Nel siracusano un numero che fa concorrenza alla provincia di Trapani: solo due comuni blindati, Rosolini e Solarino.

Enna

Enna come Messina negli scorsi giorni ha dovuto chiudere quattro comuni: Pietraperzia, Centuripe, Regalbuto e Calascibetta

Trapani

La provincia con meno positivi giornalieri ha registrato un incremento dell’indice Rt solo Marsala, che al momento resta zona rossa.

In aggiornamento