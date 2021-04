Aree “Covid Free” in discoteca: presentato un piano al Ministero

Aree Covid free per discoteche, pub e bar della Sicilia: è il progetto presentato al ministero per salvare la stagione estiva dei settori di intrattenimento, i più colpiti dalla pandemia

Dopo le chiusure forzate di discoteche, pub e settori di intrattenimento, le categorie più colpite dalla pandemia stanno mettendo a punto un nuovo piano per poter riprendere le proprie attività e riaprire in sicurezza.

Lo stanno facendo attraverso la collaborazione tra le associazioni siciliane Silb, A-Dj, Club Festival Commission Italia e il sindacato dei lavoratori dello spettacolo.

La cooperazione e il lavoro congiunto hanno portato alla consegna al Ministero della Cultura di un progetto coordinato con la commissione Salute di Palermo, coordinato da Vincenzo Grasso, e approvato in larga parte da personalità di spicco nel mondo della medicina, come ad esempio Matteo Bassetti, responsabile reparto Malattie Infettive di Genova.

“Non vogliamo anticipare i contenuti del protocollo – ha dichiarato Grasso – fino a quando il Ministero non avrà espresso un suo primo parere ma il protocollo prevede la tracciabilità anche attraverso idonei sistemi di biglietteria elettronica, la negatività al Covid rilevabile attraverso la patente vaccinale e i tamponi antigenici, la predisposizione di piattaforme informatiche in grado di gestire il flusso di informazioni e rigorose misure sanitarie per personale e clienti. Siamo al lavoro per la realizzazione di un evento-test”.“

Si attende la conferma e approvazione del Ministero per poter programmare almeno la stagione estiva, ormai alle porte.