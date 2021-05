“Vaccini in discoteca”: il piano di Figliuolo per attrarre i giovani

Vaccini in discoteca? Proposta avanzata dal commissario Figliuolo. Nel frattempo, a giugno, saranno testate le prime discoteche covid free in Italia.

Il commissario per l’emergenza Francesco Figliuolo ha avanzato una proposta al Cts e alle Regioni per la riapertura delle discoteche in sicurezza.

“Possibile riapertura in sicurezza del settore dell’intrattenimento danzante, nella piena compatibilità con la tutela della salute di utenti e lavoratori, nonché a rappresentare la disponibilità degli utenti del settore stesso a poter contribuire attivamente alla campagna vaccinale nazionale anti Covid-19, con un’attenzione dedicata al settore giovanile”.

Dunque, la proposta avanzata da Figliuolo tramite email al Cts e alle Regione è quella dei “vaccini in discoteca”, per ridare ossigeno ai giovani e permettere ai proprietari di tale settore di riaprire in tutta sicurezza. Infatti, il settore discoteche, da inizio pandemia, è stato il più colpito.

Riapertura discoteche in zona bianca: le regole

In zona bianca, infatti, le discoteche potranno riaprire ma ad una condizione: sarà vietato ballare. Dunque, nel nuovo provvedimento vi sarà la riapertura di questi luoghi ma i proprietari potranno solamente riaprire il bar e sarà vietato ballare. Inoltre, le regioni candidate alla zona bianca dovrebbero essere la Sardegna, il Molise e il Friuli-Venezia-Giulia.

In zona bianca cesserà anche il coprifuoco ma rimarrà l’obbligo della mascherina.

I test sulle discoteche covid-free

Si terranno il 12 giugno due eventi in italia per testare le discoteche covid-free. Gli eventi saranno al Fabrique di Milano e al Praja di Gallipoli.

Il test servirà a capire se sarà possibile riaprire le discoteche e prevede una serie di regole. Ad esempio, si dovrà effettuare il tampone entro le 36 ore precedenti all’evento. Il biglietto si potrà acquistare solo online e si sbloccherà solo dopo che il laboratorio analisi che ha eseguito il tampone, collegato con la piattaforma che emette il biglietto, comunicherà l’esito negativo dell’esame.

Una settimana dopo l’evento tutti i presenti alla serata dovranno effettuare un nuovo tampone per verificare se sono ancora negativi. Non è previsto, per entrambe le discoteche, il distanziamento sociale mentre la mascherina dovrà essere indossata solo al Fabrique visto che si tratta di un locale al chiuso.

Al Praja, la mascherina non sarà invece obbligatoria e dovrà essere utilizzata solo per andare al bagno e quando si è in fila per entrare.

Riapertura discoteche quando? Pronti i primi test: tamponi e green pass