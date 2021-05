Apertura palestre, novità sulle regole: cosa cambia

Da lunedì 24 maggio sono ritornate operative le palestre al chiuso. Novità sui comportamenti da adottare all'interno delle sale.

Con l’ingresso della Sicilia in zona gialla e con il calo dei contagi, da lunedì 24 maggio 2021 sono ritornate attive anche le palestre al chiuso. “Dal 24 maggio 2021, in zona gialla, le attività di palestre sono consentite in conformità ai protocolli e alle linee guida adottati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per lo sport, – si può leggere sul decreto riaperture – sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), sulla base di criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico”.

Nel decreto riaperture, vi era una clausola che prevedeva “il distanziamento interpersonale di almeno due metri all’interno delle palestra e che i locali debbano essere dotati di adeguati sistemi di ricambio dell’aria, senza ricircolo”.

Ad oggi, questa clausola è stata cancellata. Infatti, nelle palestre non vi è più l’obbligo del distanziamento interpersonale di almeno due metri.

Le regole in sala

Per l’accesso ai locali, gli abbonati, dovranno rispettare delle semplici regole: indossare la mascherina, igienizzare le mani e misurare la temperatura. Inoltre, all’esterno dei locali sarà affisso un cartello con il numero di ospiti che potrà ospitare quel luogo per evitare assembramenti all’interno delle sale.

All’interno delle sale, la mascherina dovrà essere indossata per spostarsi tra gli attrezzi ma potrà essere abbassata mentre si effettua l’allenamento. Inoltre, gli attrezzi dovranno essere disinfettati all’inizio e alla fine di ogni utilizzo.

Le regole negli spogliatoi

Negli spogliatoi l’accesso sarà consentito a pochi abbonati alla volta. Inoltre, sarà richiesto di presentarsi già con gli indumenti da palestra e di introdurre tutti effetti personali all’interno degli armadietti. Un’altra regole da rispettare è quella del divieto di usufruire delle docce all’interno delle palestre.

