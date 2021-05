Riapertura palestre: oggi il via, le regole da seguire

Riapertura palestre: dopo un lunghissimo stop dovuto al numero troppo alto di contagi in Italia, riprendono gli allenamenti al chiuso. Quali regole dovranno seguire gli abbonati?

Riapertura palestre: il momento a lungo atteso dagli sportivi di tutta Italia è finalmente giunto, dopo sette lunghi mesi dall’inizio della chiusura forzata, causata dalla crescita esponenziale dei nuovi casi giornalieri di Coronavirus, troppi da gestire senza applicare delle forti restrizioni su tutto il Paese. La ripartenza arriva a sorpresa: il via era fissato al prossimo 1 giugno, ma il miglioramento della situazione epidemiologica ha portato il premier Draghi ad anticipare alcune riaperture.

Con lo start degli allenamenti nei luoghi chiusi, però, devono essere inevitabilmente associate alcune regole da seguire, per far sì che il tanto atteso ritorno all’attività fisica in palestra non comporti un’occasione di contagio: l’obiettivo è scongiurare una nuova chiusura dei locali sportivi. Quali regole devono dunque seguire gli abbonati, che da oggi potranno recarsi nuovamente in palestra?

Riapertura palestre: il regolamento in sala

Una volta tornati in palestra, dunque, cosa potranno fare gli abbonati? Le regole imposte non sono molte, ma seguirle correttamente ridurrebbe al minimo le possibilità di una qualsiasi occasione di contagio tra i presenti in sala. Si parta dal proprio ingresso nei locali al chiuso, al di fuori dei quali sarà esposto un cartello con la capienza massima di ospiti al proprio interno: bisognerà indossare la mascherina, misurare la temperatura, igienizzare le mani.

In sala, invece, la prima restrizione da rispettare sarà quella relativa alla distanza interpersonale: un metro a riposo, due durante l’allenamento. La mascherina, poi, dovrà essere sempre a portata di mano: sarà possibile abbassarla solamente durante l’allenamento, per poi rimetterla durante gli spostamenti da un attrezzo all’altro. Per questi ultimi, verrà richiesto di disinfettarli prima e dopo l’utilizzo, così che rimangano sempre igienizzati per gli utilizzatori successivi.

Riapertura palestre: le regole negli spogliatoi

Negli spogliatoi, ambienti più ristretti rispetto alle sale d’allenamento, le regole saranno più stringenti. Basti pensare all’impossibilità, per gli abbonati, di fare la doccia: nonostante la distanza interpersonale, il rischio di contagio è ancora troppo alto.

Per ridurre ai minimi termini la permanenza all’interno degli spogliatoi, infine, viene richiesto agli utenti di presentarsi, per quanto possibile, già con gli indumenti da palestra: i propri effetti personali andranno poi riposti in zaini o borse, così da non lasciarli al di fuori del proprio armadietto.