Assunzioni per medici specializzandi: nuovo bando per campagna vaccini

Assunzioni straordinarie per medici: in vista dell'apertura di nuovi hub, si delineano nuove possibilità lavorativi per medici e assistenti che possono dare il proprio contributo alla campagna vaccinale.

Nelle scorse settimane il Commissario per l’emergenza Francesco Figliuolo aveva dichiarato di procedere speditamente con la somministrazione dei vaccini, annunciando l’apertura di nuovi hub. Tra questi, anche a Catania sono stati individuati 4 zone dove sorgeranno gli edifici medici.

Si procede “step by step” e adesso è il momento di ampliare il personale medico-sanitario e reclutare nuovi medici. In una nota dello stesso Figliuolo si legge: “Al fine di ampliare la platea dei vaccinatori e aumentare le capacità di somministrazione di vaccini sul territorio nazionale, la struttura commissariale ha dato attuazione a quanto previsto dal decreto legge n. 41 del 22 marzo 2021 (cosiddetto decreto Sostegni), includendo i medici specializzandi nel bando già esistente del 16 dicembre 2020“

I medici e gli assistenti che vorranno dare una mano per l’accelerazione della campagna vaccinale dovranno registrarsi sul portale online personalevaccini.covid19.difesa.it, sul quale dovranno mandare anche la propria domanda d’interesse. Dovranno essere: laureati, abilitati e iscritti all’albo professionale del proprio settore. Attraverso il questionario i candidati potranno esprimere la loro preferenza su tre possibilità in cui esercitare il compito dello stesso bando: nella Regione/Provincia Autonoma di residenza, nella Regione/Provincia Autonoma di domicilio (se essa è diversa da quella di residenza) e in una Regione/Provincia Autonoma diversa da quella di residenza/domicilio.