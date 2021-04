Estate 2021 come sarà? Le regole su spiagge e feste

Estate 2021 come sarà? Regole e restrizioni per la stagione estiva, dalle distanze di sicurezza nei lidi al divieto d'assembramento. Ecco quali sono.

Estate 2021 come sarà: ci saranno nuove restrizioni in arrivo o un allentamento delle stesse? Come sarà l’estate 2021? Si avrà un ritorno alla normalità? Questi sono alcuni dei tanti quesiti posti dai cittadini. “Il ritorno alla normalità, dopo un anno di pandemia e ripetuti lockdown, dipenderà dai numeri”, ha più volte affermato il premier Mario Draghi.

Estate 2021: regole e restrizioni per stabilimenti, lidi e spiagge

Quali saranno le regole da rispettare in spiaggia e le restrizione da adottare nei vari stabilimenti e lidi? Nonostante gli sforzi fatti, il coronavirus è ancora un nemico duro da abbattere. Tuttavia, questo non fermerà i cittadini e i proprietari di lidi e stabilimenti che, pertanto, si mobiliteranno nel rispetto delle regole:

Gli ingressi dovranno essere calcolati e organizzati, dovranno essere creati diversi percorsi d’entrata e d’uscita, al fine di evitare ogni tipo di assembramento.

dovranno essere creati diversi percorsi d’entrata e d’uscita, al fine di evitare ogni tipo di assembramento. I pagamenti elettronici dovranno essere “incoraggiati” e preferiti a quelli in contanti. L’obiettivo? ridurre i contatti al minimo indispensabile.

e preferiti a quelli in contanti. L’obiettivo? ridurre i contatti al minimo indispensabile. Gli spazi dovranno essere riorganizzati, dagli ombrelloni alle sedie, al fine di ottimizzarli. L’ombrellone, inoltre, per motivi igienici, dovrà essere assegnato agli stessi occupanti che stazioneranno per più giorni e l’ attrezzatura dello stesso dovranno essere igienizzate più volte al giorno.

Lidi e spiagge: distanze minime di sicurezza da rispettare

Nei vari stabilimenti balneari e nelle spiagge attrezzate chiaramente, oltre all’igienizzazione dei vari locali e attrezzature, si dovrà rispettare una distanza di sicurezza minima: pari a 5 metri tra le file degli ombrelloni e pari a 2 metri per le sdraio e i lettini. Inoltre, sarà vietato l’uso condiviso delle cabine che potranno pertanto essere utilizzare solo dai membri dello stesso nucleo familiare o a soggetti che condividano la medesima abitazione.

“No” a feste estive e divieto di assembramento

Come è semplice da intuire, sarà vietata l’organizzazione di ogni tipo di festa o attività ludica dato il divieto di assembramento che ci accompagnerà, ancora, durante la stagione estiva.

Attenzione, le regole potrebbero essere riviste ma anche confermate. Tutto dipenderà dall’andamento dell’andamento dei contagi, qualora la curva dovesse scendere e con essa anche i ricoveri in terapia intensiva, ci potrebbe essere, forse, un “cambio di rotta”.