Estate 2021 e Coronavirus: le possibili regole da rispettare in spiaggia

Quali regole andranno rispettate quest'anno in spiaggia? Di seguito, tutte le possibili indicazioni.

Le difficoltà vissute dagli italiani attualmente in estate saranno soltanto un brutto ricordo? Il particolare momento storico non permette di disporre di molte certezze. Su un dettaglio, tuttavia, nessuno sembra dubitare: anche le vacanze 2021, tuttavia, saranno regolate da alcune norme.

Per esempio, secondo Antonio Capacchione, presidente del Sindacato italiano balneari Fipe-Confcommercio, alcuni protocolli di sicurezza attivati lo scorso anno negli stabilimenti, risulterebbero efficaci. Per tale ragione, non si esclude che questi vengano applicati anche fra qualche mese.

Le possibili regole per gli stabilimenti

Il presidente del Sib ritiene opportuno che gli stabilimenti siano aperti anche quest’anno con entrata su prenotazione obbligatoria, anche per fasce orarie.

Si raccomanda, inoltre, di favorire l’utilizzo di sistemi di pagamento veloci con carte contactless o attraverso portali/app web.

È, inoltre, opportuno assegnare lo stesso ombrellone a chi frequenta lo stabilimento per più giorni. Resta, poi, necessaria l’igienizzazione delle superfici prima dell’assegnazione della stessa attrezzatura a un altro utente, anche nel corso della stessa giornata.

Si richiederebbe ai gestori di differenziare, ove possibile, i percorsi di entrata e uscita negli stabilimenti balneari, anche per mezzo di una segnaletica chiara. Esplicitata anche una distanza minima tra le file degli ombrelloni: questa dovrebbe essere pari a 5 metri. Al contrario, quella tra gli ombrelloni della stessa fila dovrebbe essere di quattro metri e mezzo.

Inoltre, generalmente sdraio e lettini dovrebbero essere distanti almeno due metri. La lontananza verrà annullata soltanto nel caso di membri del medesimo nucleo familiare o co-abitante. Per le cabine in spiaggia, va vietato l’uso promiscuo ad eccezione dei membri del medesimo nucleo familiare o per soggetti che condividano la medesima unità abitativa.

Infine, resterà vietate le attività che prevedono assembramenti e contatti: tra questi, i giochi di gruppo, le feste e gli eventi. Dovrebbero rimanere chiuse anche le piscine.