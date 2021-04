Concorso 2800 tecnici: assunzioni per laureati anche in Sicilia

Concorso 2800 tecnici: previste quasi 500 nuove assunzioni riservate ai laureati siciliani. Di seguito requisiti, modalità di selezione e scadenza.

Grazie al nuovo Concorso 2800 tecnici, molti giovani potrebbero trovare un impiego nella Pubblica Amministrazione ed al Sud Italia.

Di fatto, secondo quanto riportato dal bando recentemente pubblicato in Gazzetta Ufficiale, le regioni che si arricchiranno di nuove figure professionali sono:

Puglia;

Campania;

Abruzzo;

Basilicata;

Calabria;

Sardegna;

Molise;

Sicilia.

L’obiettivo esplicitato è ambizioso: si punterebbe ad assumere i vincitori entro 100 giorni dall’avvio del concorso e, dunque, entro luglio 2021.

Concorso 2800 tecnici: i posti in Sicilia

Alla Sicilia sono riservati ben 497 posti. Nello specifico, si ricercano:

Funzionari esperti tecnici: disponibili 275 posti nelle amministrazioni;

disponibili 275 posti nelle amministrazioni; Funzionari esperti in gestione, rendicontazione e controllo: previsti 118 posti nelle amministrazioni;

previsti 118 posti nelle amministrazioni; Funzionari esperti in progettazione e animazione territoriale: messi a disposizione 38 posti nelle amministrazioni;

messi a disposizione 38 posti nelle amministrazioni; Funzionari esperti amministrativi giuridici: riservati 38 posti nelle amministrazione;

riservati 38 posti nelle amministrazione; Funzionari esperti analisti informatici: disponibili 28 posti nelle amministrazioni.

Quali requisiti occorre possedere?

Occorre ricordare ancora una volta che il Concorso 2800 tecnici è riservato ai laureati. Un dettaglio, tuttavia, permetterà di allargare la platea dei partecipanti: di fatto, sono ammesse tutte le lauree. Inoltre, occorrerà:

essere cittadini italiani o di un altro stato membro dell’UE e i loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano in possesso del diritto di soggiorno;

avere un’età minima di 18 anni;

possedere l’idoneità fisica allo svolgimento delle funzioni cui il concorso si riferisce;

godimenti di diritti civili e politici;

non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo;

non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento.

non aver riportato condanne penali;

per i candidati di sesso maschile, regolare posizione nei riguardi degli obblighi di leva.

La selezione

Anche questa selezione dovrà tener conto dell’emergenza sanitaria in corso e, per tale ragione, attingerà al digitale. Nello specifico, questa prevederà:

una selezione automatica e informatizzata (attraverso la piattaforma web Formez Step One 2019) che terrà conto dei titoli di studio e professionali;

automatica e informatizzata (attraverso la piattaforma web Formez Step One 2019) che terrà conto dei titoli di studio e professionali; la formazione di 5 graduatorie (una per profilo) con lo scopo di individuare i candidati da ammettere alla prova scritta;

di 5 graduatorie (una per profilo) con lo scopo di individuare i candidati da ammettere alla prova scritta; prova scritta unica, diversa per ciascun profilo a concorso, mediante la somministrazione di test a risposta multipla, che si svolgerà nel mese di giugno in modalità digitale (con pc o tablet, dunque) e presso apposite sedi decentrate. I candidati dovranno rispondere in 60 minuti a 40 quesiti. La prova sarà superata totalizzando un punteggio minimo di 21/30 ;

scritta unica, diversa per ciascun profilo a concorso, mediante la somministrazione di test a risposta multipla, che si svolgerà nel mese di giugno in modalità digitale (con pc o tablet, dunque) e presso apposite sedi decentrate. I candidati dovranno rispondere in 60 minuti a 40 quesiti. La prova sarà superata totalizzando un ; attribuzione da parte del sistema digitale dei risultati (anonimi) dei questionari ai nominativi dei candidati;

realizzazione di una graduatoria finale da parte delle commissioni esaminatrici.

Entro quando inviare la domanda?

Dopo aver letto tutti i dettagli in merito al Concorso 2800 tecnici, non resta che scoprire quanto tempo resta per presentare la propria domanda di partecipazione.

Si esplicita che questa dovrà essere inviata per via telematica e attraverso il sistema pubblico di identità digitale(SPID), compilando il modulo elettronico sul sistema “STEP ONE 2019” entro il 21 aprile 2021.