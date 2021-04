Stasera in tv: in onda “Fast and Furious 5”

Cosa guardare Stasera in TV? Ecco una selezione di film proposti dalla redazione di LiveUnict.

Troppo napoletano [Rai 2, 21:20]: Commedia italiana che vede come protagonista la solare Serena Rossi nei panni di Debora, affascinante napoletana che dopo la morte del marito, cantante neomelodico, si preoccupa del figlio Ciro, “scugnizzo” complessato, che accompagnerà a delle sedute dall’affascinante psicologo Tommaso.

Giochi di potere [Iris, 21:00]: Il film si ispira al libro di memorie di Michael Soussan. Iraq, 1996: un giovane funzionario delle Nazioni Unite scopre un giro di corruzione legato a un programma umanitario.

Beowulf e Grendel [Italia 2, 21:15]: film ispirato alla celebre saga fantasy scandinava ambientata in Danimarca. Re Hrothgar uccide un uomo selvaggio, considerato per la sua forza un orco, davanti al figlio Grendel, che cresce ossessionato dalla vendetta. Il nobile chiede quindi aiuto al guerriero Beowulf per proteggere il suo regno.

Fast and furious 5 [Italia 1, 21:20] : l’azione per eccellenza è americana e i film di Fast and Furious sono ormai un must del genere. Dopo aver attaccato un bus di detenuti per permettere l’evasione a Dominic Toretto, inizia la caccia all’uomo per l’esotica e caotica città di Rio de Janeiro, in Brasile.