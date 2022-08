Stasera in tv: in onda “Fast and Furious” e “The Divergent Series: Allegiant”

Il palinsesto di oggi offre per stasera diverse possibilità: dai più conosciuti come "Fast and Furious" e "The Divergent Series: Allegiant", ad una nuova serie tv in prima visione. Ecco i consigli della redazione di LiveUnict.

Per sempre la mia ragazza [Rai 1, 21.25]: Liam lascia la fidanzata Josie per perseguire fama e fortuna nel mondo della musica country. Quando muore un amico del liceo, però, i due ex si incontrano di nuovo nella loro città natale.

La Mantide – Stagione 1 Episodio 1 [Canale 5, 21.20]: Il capitano Feracci e la sua squadra indagano su una misteriosa serie di omicidi, copie perfette di quelli di Jeanne Deber, detta la Mantide.

Fast and Furious [Italia 1, 21.20]: Un poliziotto, infiltratosi nel mondo delle corse automibilistiche clandestine, indaga su una banda coinvolta in attività illegali.

The Divergent Series: Allegiant [Mediaset 20, 21.04]: Tris e Quattro, una volta distrutto il regime che li opprimeva,devono affrontare un nuovo ordine, che li spinge ad andare oltre le barriere. Scoprono così di aver sempre vissuto in una bolla, un esperimento atto a riportare la razza umana all’originaria purezza. Tris e la sua divergenza potrebbero essere il segreto di un ritorno alla purezza originale: lei è l’eletta.