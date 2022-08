Stasera in TV: in onda “Poli opposti” e “2 Fast 2 Furious”

Stasera in TV: palinsesto ricco per questo mercoledì sera. I consigli della redazione di LiveUnict.

Stasera in TV: per questo mercoledì sera è prevista una ricca programmazione televisa, destinata a tenere testa alle proposte dei cinema Catania. Ecco alcuni film consigliati dalla redazione di LiveUnict.

Poli opposti [Rai 1, ore 21.25]: commedia romantica del 2015, vede come protagonista della vicenda in una Roma borghese e romantica, l’avvocato divorzista Claudia Torrini, una donna perennemente in lotta con gli uomini e madre single del piccolo Luca, incontra Stefano Parisi, un terapeuta della coppia separato da poco dalla moglie Mariasole. I due entrano immediatamente in conflitto, ma quando Luca, il figlio di Claudia, chiede di andare in terapia da Stefano, i due si rendono ben presto conto che lottare contro le leggi della fisica è quasi impossibile.

2 Fast 2 Furious [ Italia 1, ore 21.20]: film d’azione del 2003, vede come protagonista l’agente O’Conner, privato del suo distintivo, viene reclutato dall’FBI per infiltrarsi in un giro clandestino di corsa automobilistiche a Miami e smantellare un’organizzazione criminale.

Come ti rovino le vacanze [Canale 27, ore 21.20]: commedia americana del 2015, racconta la vicenda di Rusty Griswold, giovane padre, nel tentativo di mantenere unita la propria famiglia sorprende la moglie Debbie e i due figlioletti grazie a un viaggio attraverso gli States per raggiungere Walley World, il parco giochi più amato dalle famiglie americane.

Attacco al potere [Canale 9, ore 21.25]: film d’azione degli anni 90. La trama prende avvio da un autobus che esplode a Brooklyn: comincia così la campagna del terrore degli integralisti islamici. A fronteggiare l’escalation di violenza ci sono Anthony ‘Hub’ Hubbard, capo della Task Force Antiterrorismo dell’Fbi, e il generale William Devereaux, un militare cauto e riflessivo che sa come affrontare il nemico. I due possono contare sull’aiuto di Elise, agente della Cia infiltrata nella comunità arabo-americana.