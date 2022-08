Stasera in TV: in onda “Mr. & Mrs. Smith” e “Tartarughe Ninja”

I film scelti dalla redazione di LiveUniCT in onda stasera: ecco cosa guardare comodamente dal divano in questo ultimo lunedì di agosto, di rientro dalle ferie estive.

Mr. & Mrs. Smith [NOVE, 21:25]: famoso film del 2005 con Brad Pitt e Angelina Jolie. Due spie in incognito si incontrano e si innamorano per poi sposarsi. Il matrimonio va a gonfie vele finché i due non scoprono a vicenda le loro seconde identità, ovvero quelle di due killer professionisti, appartenenti a due compagnie. I due vengono separatamente incaricati di impedire il trasferimento di un detenuto, entrando inevitabilmente in contatto nel corso delle operazioni. Vengono dunque incaricati dalle rispettive agenzie di eliminarsi l’un l’altro.

Tartarughe Ninja – Fuori dall’ombra [Mediaset 20, 21:00]: film del 2016, sequel di “Tartarughe Ninja” del 2014. Il malvagio Shredder, durante il trasferimento in un’altra prigione, riesce a scappare attaccando il convoglio che lo stava trasportando. Le quattro tartarughe mutanti Michelangelo, Donatello, Raffaello e Leonardo, avvertite dalla giornalista April O’Neil, uniscono nuovamente le loro forze per scongiurare il nuovo pericolo.

Bullet Head [Rai 4, 21:20]: a seguito di un colpo fallito, tre criminali, Stacy, Gage e Walker, si nascondono in un edificio abbandonato, dove in realtà si svolgono lotte clandestine tra cani. Decidono si perlustrate l’edificio ma ad attenderli, c’è un famelico pitbull che metterà loro i bastoni tra le ruote, così come il proprietario del cane, che metterà in difficoltà colui che sarà l’unico sopravvissuto dei 3.

L’Impero dei Lupi [Iris, 21:00]: Film d’azione del 2007, tratto dall’omonimo romanzo di Jean-Christophe Grangè. Due poliziotti diversi tra loro (uno meticoloso e l’altro poco incline alle regole) indagano su omicidi di tre donne turche, ad opera della mafia turca. I due entrano in contatto con una casalinga che ha incubi legati agli omicidi, ed è in qualche modo legata alle vicende della mafia turca.