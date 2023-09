Stasera in TV: in onda “Tre uomini e una gamba” e “Fast & Furious 9”

I consigli della redazione di LiveUnict su quali film guardare stasera sul piccolo schermo, comodamente dal divano di casa.

Se il meteo è incerto e i cinema Catania sono difficili da raggiungere, il piccolo schermo offre delle valide alternative. Ecco i consigli della redazione di LiveUnict su cosa vedere stasera in TV.

Tre uomini e una gamba [Italia 1, ore 21:20]: Un grande classico dell’amatissimo trio comico. Giacomo deve sposarsi e parte per Gallipoli con Aldo e Giovanni. In viaggio, devono portare, come richiesto dal suocero, una preziosa gamba di legno, scultura dell’artista Garpez. Ma i 3 affronteranno varie peripezie nel corso del tragitto che complicheranno, e non poco, le cose.

Fast & Furious 9 [Canale 5, ore 21:21]: Il film segue le avventure di Dominic Toretto e della sua squadra, tra cui sua sorella Mia, Roman Pearce, Tej Parker e Letty Ortiz. Questa volta affrontano il loro avversario più formidabile fino ad oggi, il fratello di Dom, Jakob Toretto. Jakob, un assassino altamente abile e un ladro esperto, si è alleato con una pericolosa ciberterrorista di nome Cipher. Insieme, pianificano di scatenare un complotto minaccioso per il mondo che coinvolge un dispositivo in grado di prendere il controllo di tutti i sistemi elettronici. Per fermare questa minaccia e salvare il mondo, Dom deve confrontarsi con il suo passato, riconciliarsi con suo fratello e lavorare di nuovo con la sua squadra.

Power Rangers [Rai Movie, ore 21:10]: Cinque adolescenti diversi, Jason (Red Ranger), Kimberly (Pink Ranger), Billy (Blue Ranger), Trini (Yellow Ranger) e Zack (Black Ranger), si ritrovano casualmente in una miniera abbandonata vicino alla loro città, Angel Grove. Mentre esplorano la miniera, scoprono cinque misteriosi cristalli che conferiscono loro straordinari poteri. Presto, scoprono che sono stati scelti come i nuovi Power Rangers, incaricati di difendere la Terra da una minaccia aliena nota come Rita Repulsa. Rita è una ex Ranger Verde che è diventata malvagia e cerca di trovare un potente artefatto chiamato il Zeo Cristallo, che potrebbe darle il potere di distruggere il mondo.