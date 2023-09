Stasera in TV: in onda “Vendetta Finale” e “Cinquanta Sfumature di Rosso”

I consigli della redazione di LiveUnict per la rubrica di "stasera in TV". Nel palinsesto, interessanti film.

Diversi film presenti nel palinsesto di stasera, mercoledì 27 settembre, in alternativa al cinema. Ecco i consigli della redazione di LiveUnict.

Vendetta Finale [Rai 2, ore 21:20]: Film che narra la storia di Frank, dopo che la moglie e la figlia sono rimaste uccise dopo un tentativo di furto. La polizia chiude il caso senza trovare i responsabili e toccherà al protagonista fare luce sull’accaduto per poi vendicarsi. L’ uomo s’impegnerà in un rigoroso allenamento per apprendere tecniche di arti marziali.

Cinquanta Sfumature di Rosso [La5, ore 21:10]: Il film continua a raccontare la tormentata storia d’amore tra Anastasia Steele (interpretata da Dakota Johnson) e Christian Grey (interpretato da Jamie Dornan). Dopo gli eventi dei film precedenti, Anastasia e Christian sembrano aver finalmente raggiunto un equilibrio nella loro relazione. Si sposano e sembrano avere tutto ciò che potrebbero desiderare. Tuttavia, la vita felice della coppia viene presto minacciata da oscuri segreti del passato di Christian e da nuovi intrighi che mettono alla prova la loro relazione. Anastasia scopre che ci sono molte cose che non sapeva su suo marito, e Christian deve affrontare i fantasmi del suo passato.

San Andreas [Italia 1, ore 21:20]: Il film inizia con un grande terremoto che colpisce la diga di Hoover e provoca un crollo catastrofico. Ray Gaines (interpretato da Dwayne Johnson), un pilota di elicottero e soccorritore del dipartimento dei pompieri di Los Angeles, è impegnato in un complesso salvataggio per cercare di salvare sua figlia Blake (interpretata da Alexandra Daddario) intrappolata in una situazione pericolosa. Il salvataggio riesce, ma il terremoto è solo l’inizio di una serie di eventi sismici devastanti.