Stasera in tv: in onda “The Mask” e “Orgoglio e pregiudizio”

Se la voglia di andare in un cinema Catania per guardare un film sul grande schermo è poca, ecco alcuni consigli su cosa guardare stasera in tv.

Nessuna voglia di uscire da casa per recarsi presso un cinema Catania? Nessun problema, di seguito alcuni suggerimenti della redazione di LiveUnict su cosa guardare stasera in tv.

The Mask – Da zero a mito [Canale 27, ore 21.10]: Stanley Ipkiss è un uomo insicuro e impacciato che vive una vita ordinaria nella città di Edge City. Un giorno, mentre nuota in un canale, trova una maschera verde e dorata che sembra avere poteri magici. Quando indossa la maschera, Stanley viene trasformato in The Mask, un personaggio estremamente carismatico e divertente che possiede abilità sovrumane, come la capacità di manipolare la realtà, cambiare forma e creare oggetti dalla niente. Sotto l’influenza della maschera, Stanley inizia a fare follie e, soprattutto, a causare caos in città.

Orgoglio e pregiudizio [La 5, ore 21.10]: La famiglia Bennet abita nella campagna inglese del XIX secolo ed è composta dai genitori e dalle loro 5 figlie, che devono sposarsi per garantire all’intera famiglia un futuro sicuro. La trama si concentra principalmente su Elizabeth Bennet, interpretata da Keira Knightley, una giovane donna intelligente, spiritosa e indipendente. Elizabeth si scontra spesso con il ricco e orgoglioso Mr. Darcy, interpretato da Matthew Macfadyen, un aristocratico che sembra sprezzante nei confronti delle persone di classe sociale inferiore. Inizialmente, i due formano un’opinione negativa l’uno dell’altro, alimentando il “pregiudizio” e l'”orgoglio” del titolo. Tuttavia, nel corso della storia, le loro opinioni si trasformano gradualmente.

La ragazza con l’orecchino di perla [Cielo, ore 21.20]: Il film è ambientato nel XVII secolo nei Paesi Bassi e segue la storia di Griet, interpretata da Scarlett Johansson, una giovane donna proveniente da una famiglia povera che diventa una domestica nella casa del celebre pittore Johannes Vermeer, interpretato da Colin Firth. Griet è assegnata a compiti domestici, ma il suo talento nel comprendere i colori, la luce e l’arte attira l’attenzione di Vermeer. L’artista inizia a insegnarle i segreti della pittura e la ragazza si avvicina sempre di più al maestro, anche se la loro relazione è complicata dal fatto che Griet è cattolica mentre Vermeer è protestante e sposato con una donna gelosa.