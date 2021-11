Stasera in TV: “Fast and Furious” e “Shadowhunters – Città di Ossa”

Arriva, finalmente, il weekend: se il freddo e il maltempo smorzano dal passare una serata fuori, quale miglior modo per trascorrerla in compagnia di uno dei film in onda stasera?

Domino 2019 [Rai 4, ore 21:23]: Brian De Palma dirige le star de Il Trono di Spade Nikolaj Coster-Waldau e Carice van Houten, affiancate da Guy Pearce. Il poliziotto Christian Toft assiste impotente alla morte del suo collega Lars, assassinato da un membro dell’ISIS; i retroscena dell’omicidio, tuttavia, si fanno più oscuri. Aiutato dalla giovane Alex, Christian comincerà una caccia serrata per vendicare il collega;

Fast and Furious [Mediaset, ore 21:04]: episodio iniziale della celebre saga che vede per protagonisti Vin Diesel e il compianto Paul Walker. Quest’ultimo interpreta un poliziotto sotto copertura, Brian O’ Conner, incaricato di indagare sulla figura di Dominic “Dom” Toretto, coinvolto in molteplici attività illegali. Tuttavia, il loro rapporto sfocerà in una profonda amicizia;

The Old Man & The Gun [Rai Movie, ore 21:10]: Robert Redford e Casey Affleck sono i protagonisti di questo drammatico poliziesco. Il primo interpreta Forrest Tucker, uomo la cui vita è stata costellata di continue rapine ed evasioni, il secondo è un detective, affascinato dai colpi messi a segno da Tucker, che viene messo a capo delle indagini, per dargli la caccia;

Scommessa con la morte [Iris, ore 21:00]: Clint Eastwood e Liam Neeson sono i protagonisti di questo poliziesco, che vede in azione l’ispettore Callaghan per la quinta e ultima volta. Stavolta, il detective dovrà indagare sulle misteriosi morti dei componenti della troupe di un film dell’orrore: dovrà trovarlo prima che arrivi alla fine della sua lista;

Shadowhunters – Città di Ossa [Italia 2, ore 21:15]: Lily Collins interpreta la giovane Clary, che scoper di appartenere agli Shadowhunters, angeli guerrieri che lottano nell’altra parte di New York, quella sotterranea e popolata da lupi mannari, vampiri, demoni e altre creature oscure.