Stasera in TV: “Temptation Island” e “Fast and Furious”

Desiderate trascorrere una serata piacevole, ma siete troppo stanchi per uscire? Nessun problema! Ecco cosa guardare stasera, giovedì 9 luglio, per non annoiarsi, pur restando a casa.

La settimana non è ancora finita, domani vi aspetta un’altra giornata di studio o lavoro e di uscire non ne avete proprio voglia. Nessun problema! Anche stando a casa si può trascorrere una serata piacevole e rilassante, basta prendere il telecomando e scegliere il programma adatto ai propri gusti. Ecco, quindi, alcuni consigli della redazione di LiveUnict su cosa vedere stasera in TVsui principali canali televisivi.

“Temptation Island” (Canale 5, ore 21.20): il reality in cui alcune coppie di fidanzati mettono alla prova il loro amore tra tentazioni e acque cristalline.

“Fast and Furious” (Italia Uno, ore 21.30): scappato a Panama dopo un colpo, Don viene a sapere che la sua amata Letty è stata assassinata. Torna allora per cercare un certo Braga, responsabile della morte di Letty.

“X Man le origini: Wolverine” (Italia Due, ore 21.20): le origini di Wolverine, si parte dall’infelice infanzia con il fratello, la guerra e poi la terribile e dolorosissima procedura che gli permetterà di avere gli artigli di adamantio.