Centri vaccinazioni aperti H24 in Sicilia: l’ipotesi per accelerare sulle dosi

Vaccini Sicilia, i centri per le somministrazioni potrebbero presto aprire fino a mezzanotte. Nell'Isola si è già avuto un caso, ma tutto dipenderà dalle dosi in arrivo.

Se gli approvvigionamenti delle dosi lo consentiranno, la Sicilia aprirà alcuni centri di vaccinazione H24. Il primo a farlo potrebbe essere l’hub alla Fiera del Mediterraneo di Palermo. Qui la prima esperienza del genere è nata quasi per caso nella serata di ieri, con un turno straordinario di vaccinazioni previsto alle 22:30 ma chiuso a mezzanotte, che ha consentito di vaccinare fino a 3.000 persone in un solo giorno.

Già negli scorsi giorni, il commissario all’emergenza Covid di Palermo, Renato Costa, aveva annunciato di attendere solo la conferma da parte di Musumeci per istituzionalizzare i turni di vaccinazione aperti H24. “Attendiamo da un momento all’altro l’autorizzazione del presidente della regione Nello Musumeci a prolungare l’orario fino a mezzanotte dell’hub vaccinale della Fiera del Mediterraneo a Palermo – dichiara Costa -, in modo da aumentare le somministrazioni di almeno altre mille al giorno.

L’obiettivo a cui mira il capoluogo è quello di arrivare presto a circa 12mila vaccinati al giorno tra Palermo e provincia e soprattutto accelerare al massimo la campagna di immunizzazione. Una prima ipotesi è quella di lasciare aperto ed operativo l’hub della Fiera del Mediterraneo di Palermo h24, cioè con turni di sanitari sulle 24 ore. “Ma – spiega Costa – bisogna abbassare il target di popolazione da vaccinare, non possiamo certo chiedere agli anziani di venire alle 3 di notte”.

La vaccinazione H24 non è una novità e in altre parti del mondo, come negli Stati Uniti, i centri spesso sono aperti fino a notte. Tutto, però, dipenderà dal numero di dosi in arrivo. Musumeci ha annunciato stamattina che ieri si è toccato il record di oltre 20mila dosi iniettate. Si attende, inoltre, l’arrivo dei primi vaccini monodose della Johnson&Johnson in Sicilia, mentre è già attiva la prenotazione per gli over 65.